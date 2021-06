Tekken X Street Fighter: Entwicklung wohl offiziell eingestellt

Nach seiner offiziellen Ankündigung wurde es in den letzten Jahren zusehends ruhiger um das Fighting-Game "Tekken X Street Fighter". In einem kürzlich veröffentlichten Video gab der Director des Titels an, das Projekt sei nun eingestampft worden.

"Tekken X Street Fighter" wurde 2010 angekündigt.

Vor geschlagenen elf Jahren kündigten die beiden japanischen Videospiel-Größen Bandai Namco Entertainment und Capcom eine Kooperation an, aus der zwei Crossover-Games hervorgehen sollten. Während „Street Fighter X Tekken“ tatsächlich 2012 im Handel erschien, wurde es um „Tekken X Street Fighter“ zusehends ruhiger. Laut Katsuhiro Harada, dem Director des Fighting-Titels, sei das Projekt mittlerweile tot (via TheGamer).

Tekken X Street Fighter: Entwicklung stagnierte bei 30%

Dass die Entwicklung des Spiels nicht wirklich rund laufen würde, zeichnete sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ab. Im Jahr 2016 sprach Harada beispielsweise mit den Kollegen von GameSpot und verriet in einem Interview, das Prügelspiel befände sich nicht mehr in aktiver Entwicklung. Ein Grund hierfür sei für die Verantwortlichen gewesen, dass sie die Community beider Spielereihen nicht „spalten“ wollten. Deshalb sei lange nach einem möglichen Releasezeitraum gesucht worden, was sich als schwierig herausgestellt hätte.

2019 versicherte Harada, „Tekken X Street Fighter“ befände sich weiterhin in Entwicklung, würde allerdings nur sehr langsam Fortschritte machen. In der jüngsten Episode seiner eigenen Videoreihe „Harada’s Bar“, in der er mit anderen Videospiel-Schaffenden spricht, gab er kürzlich ein neues Update zur Entwicklung des Crossover-Prüglers. Sein Gast war diesmal Kouhei Ikeda, der Director von „Tekken 7“. Beide bestätigten in ihrem Gespräch, das Spiel „Tekken X Street Fighter“ sei zu „30% fertiggestellt“ gewesen, doch inzwischen sei der Titel offiziell tot.

Zum Thema: Tekken X Street Fighter: Laut Katsuhiro Harada immer „schwerer zu rechtfertigen“

Beide zeigen sich sehr enttäuscht, dass die Entwicklung nie wirklich in Fahrt gekommen sei. Sie versichern den Fans, dass sie „sehr hart gearbeitet hätten“ und aufgeregt gewesen seien, den wartenden Spielern ihr Projekt zu zeigen. Sie hätten das Projekt sehr gerne der Öffentlichkeit präsentiert, allerdings sei es „offiziell gestorben.“

„Tekken X Street Fighter“ wurde im Jahr 2010 auf der San Diego Comic-Con angekündigt.

Hättet ihr gerne „Tekken X Street Fighter“ gespielt?

