UK-Charts: Ratchet & Clank mit höheren Verkaufszahlen als in der Debütwoche

Auch in der zweiten Woche nach dem Release befindet sich "Ratchet & Clank: Rift Apart" auf dem ersten Platz der britischen Charts. Tatsächlich sind die Verkaufszahlen ein wenig höher, als es letzte Woche der Fall war.

Das neueste Lombax-Abenteuer verkauft sich hervorragend.

Letzte Woche konnte sich „Ratchet & Clank: Rift Apart“ kurz nach der Veröffentlichung den ersten Platz in den britischen Charts sichern. Jetzt liegt die aktualisierte Platzierung vor, in der sich das PS5-Exclusive nach wie vor an der Spitze befindet. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Verkaufszahlen sogar noch weiter gestiegen.

Normalerweise verzeichnen Neuerscheinungen bereits in der zweiten Woche einen Verkaufsrückgang. Doch nicht beim neuesten 3D-Platformer von Insomniac Games: Der Umsatz ist in den vergangenen sieben Tagen um zwei Prozent gestiegen.

Auf Platz zwei befindet sich plötzlich „Minecraft Dungeons“, das in der vergangenen Woche nicht in den Charts vertreten war. „FIFA 21“ rückt damit einen weiteren Platz nach hinten. Dahinter folgt der neueste „Resident Evil“-Ableger, der mit „Mario Kart 8: Deluxe“ und „Animal Crossing: New Horizons“ von zwei Switch-Titeln umgeben wird.

Der siebte Platz wird vom PlayStation-Titel „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ besetzt, der somit zwei Ränge nach unten gerutscht ist. Im Anschluss haben wir zwei weitere Switch-Spiele, wobei es sich um „Minecraft“ und „Super Mario 3D World + Bowser’s Fury“ handelt. Der letztgenannte Titel ist damit zurück in den Top 10.

Auf dem zehnten Platz steigt zum wiederholten Male ein alter Bekannter ein. „Grand Theft Auto 5“ befand sich zuletzt vor einem Monat in den Charts. In der letzten Woche befand sich der Kassenschlager auf Platz 14.

Die Platzierungen in der Übersicht

(1) Ratchet & Clank: Rift Apart (12) Minecraft Dungeons (2) FIFA 21 (3) Mario Kart 8: Deluxe (8) Resident Evil Village (4) Animal Crossing: New Horizons (5) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (7) Minecraft (Switch) (11) Super Mario 3D World + Bowsers Fury (14) Grand Theft Auto 5

Quelle: Gamesindustry.biz

