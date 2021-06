CoD Black Ops Cold War: Knapp 220GB – Spieler kritisieren Größe auf der PS5

Mit der vierten Season wuchs der Speicherhunger von "Call of Duty: Black Ops Cold War" auf der PlayStation 5 weiter an. Mittlerweile sorgt die Dateigröße auf der PlayStation 5 für reichlich Frust unter den Spielern.

"Call of Duty: Black Ops Cold War" belegt auf der PS5 über 200 Gigabyte Speicherplatz.

Vor wenigen Tagen wurden die beiden Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ mit der mittlerweile vierten Season bedacht.

Diese brachte nicht nur frische Inhalte und kleinere Neuerungen mit sich, darüber hinaus sorgten die entsprechenden Updates dafür, dass die Speichergröße der beiden Shooter noch einmal anwuchs. Eine Entwicklung, die bei PlayStation 5-Spielern langsam aber sicher für Frust sorgt. Dies verdeutlicht ein Blick auf Online-Plattformen wie Reddit.

Über 400 Gigabyte an Call of Duty-Daten

Dort weist der Nutzer „switchondem“ beispielsweise darauf hin, dass „Call of Duty: Black Ops Cold War“ nach dem Update auf die vierte Season 219,8 Gigabyte an freiem Speicherplatz auf der PlayStation 5 belegt. Kritisiert wird die Tatsache, dass die PlayStation 5, die ohnehin nur 667,2 Gigabyte an frei verfügbarem Speicherplatz bietet, eigentlich über eine effektive Komprimierungstechnik verfügt. Diese wird von den Entwicklern von Treyarch allerdings nicht genutzt.

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Startet in die vierte Season – Weitere Details zu den Inhalten

Ein wenig Abhilfe schafft die Deinstallation der Kampagne von „Call of Duty: Black Ops Cold War“. Allerdings belegt die Multiplayer-Komponente des Shooters alleine immer noch 154 Gigabyte an Speicherplatz. Erschwerend kommt hinzu, dass viele „Call of Duty: Black Ops Cold War“-Spieler auch „Call of Duty: Warzone“ spielen.

Rechnet man beide Shooter zusammen, belegen diese auf der PlayStation 5 knapp 400 Gigabyte an freiem Speicherplatz. Die Entwickler von Treyarch beziehungsweise Raven Software bezogen bisher nicht Stellung zur Kritik der Spieler. Daher ist auch unklar, ob und wann mit einer Reduzierung des Speicherhungers auf der PlayStation 5 zu rechnen ist.

Quelle: Gamefront

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War