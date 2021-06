Death Stranding: PS5-Release in Kürze? Alterseinstufung für Director’s Cut vorgenommen

"Death Stranding" erscheint für die PS5.

Nach vorangegangenen Gerüchten machte es Kojima Productions vor zwei Wochen offiziell: „Death Stranding“ wird als Director’s Cut für die PS5 erscheinen. Und während der Release-Termin noch aussteht, deutet die inzwischen erfolgte ESRB-Einstufung an, dass es nicht mehr lange dauern kann.

Der „Death Stranding Director’s Cut“ bekam von der Prüfbehörde wenig überraschend das M-Rating verpasst, was bedeutet, dass der Titel auch in der PS5-Version nicht für Kinder geeignet ist.

Offenbar PS5-exklusiv

In den vergangenen Monaten kam mehrfach das Gerücht auf, dass Hideo Kojima und Microsoft bei einem künftigen Projekt gemeinsame Sache machen. Unabhängig davon, ob sich diese Spekulationen bewahrheiten, bleibt die New-Gen-Version von „Death Stranding“ offenbar den PS5-Spielern vorbehalten. Denn es ist die einzige Plattform, die im ESRB-Rating erwähnt wird.

Großartige Überraschungen liefert die Einstufung nicht. So heißt es in der groben Beschreibung: „Dies ist ein Action-Spiel, in dem die Spieler die Rolle eines Kuriers (Sam Porter) übernehmen, der Pakete durch eine post-apokalyptische Umgebung transportiert. Während der Spieler das bergige Gelände durchquert, kann er von menschlichen Siedlern und Geistererscheinungen angegriffen werden.“

Weiter heißt es, dass „in einer Handvoll Szenen eine Figur mit entblößtem Gesäß zu sehen“ ist und die Wörter „f**k“ und „sh*t“ im Dialog erscheinen. Zumindest für bestehende Besitzer des Spiels dürfte es dahingehend keine Überraschungen geben.

Mehr zu Death Stranding:

„Death Stranding“ wurde ursprünglich im November 2019 für die PS4 und im darauffolgenden Sommer für den PC veröffentlicht. Im Kojima-Spiel begebt ihr euch in die Rolle von Sam Porter Bridges, der in einer Welt unterwegs ist, die von Monstern heimgesucht wurde. Im Spielverlauf müsst ihr Ressourcen an die Städte liefern und das gesamte Kommunikationsnetzwerk der USA wiederherstellen. Mehr zu „Death Stranding“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Death Stranding