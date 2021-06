Final Fantasy IX: Animierte Serie für ein jüngeres Publikum angekündigt

Wie bekannt gegeben wurde, befindet sich aktuell eine Animationsserie zum Rollenspiel-Klassiker "Final Fantasy IX" in Arbeit. Diese wir sich in erster Linie an ein jüngeres Publikum richten.

"Final Fantasy IX" bekommt eine Animationsserie spendiert.

Bis heute gehört „Final Fantasy IX“, das ursprünglich im Jahr 2000 für die erste PlayStation veröffentlicht wurde, zu den beliebtesten Ablegern der langlebigen Rollenspielserie.

Wie die Cyber Group Studios in Zusammenarbeit mit Square Enix bekannt gaben, wird aktuell an einer Rückkehr der Abenteuer von Zidane, Vivi und Co gearbeitet – allerdings nicht in Form eines Spiels. Stattdessen arbeiten die Cyber Group Studios an einer animierten Serie zu „Final Fantasy IX“, die in den kommenden Monaten verschiedenen Broadcastern vorgestellt und sich in erster Linie an ein jüngeres Publikum (8-13 Jahre) richten wird. Die Produktion wird nach dem aktuellen Stand der Dinge Ende 2021 oder Anfang 2022 anlaufen.

Die Rückkehr in ein beliebtes Universum

„Die [Final Fantasy]-Spiele haben ein starkes Co-Viewing-Potenzial“, führte Cyber Group Studios CEO Pierre Sissmann in der offiziellen Ankündigung der Serie aus. „Für diejenigen, die Final Fantasy IX kennen, wird dies eine [Einführung] sein. Und für die vielen, die dies nicht tun, werden sie in ein Universum eintauchen, das sie lieben werden.“

Zum Thema: Castlevania: Neue Animationsserie offiziell angekündigt

Weitere Details zur Handlung wurden zwar nicht genannt, allerdings können wir wohl fest von einem Wiedersehen mit zahlreichen alten Bekannten ausgehen. Die Geschichte von „Final Fantasy IX“ dreht sich um den jungen Dieb Zidane, der sich mit seiner Gruppe Tantalus daran macht, Prinzessin Garnet zu entführen, und sich plötzlich in einer Verschwörung wiederfindet, die den Frieden und den Fortbestand der Welt bedroht.

Zusammen mit den Neuveröffentlichungen für weitere Plattformen wie die PS4, den PC oder die Switch konnte sich „Final Fantasy IX“ weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkaufen.

Quelle: Kidscreen

