Sonic the Hedgehog: 2022er-Spiel so einflussreich wie Sonic Adventure, hofft SEGA

Das nächste große "Sonic the Hedgehog"-Spiel, das 2022 auf den Markt gebracht werden soll, könnte für die Zukunft der Serie sehr wichtig werden. Darauf verwies Takashi Iizuka in einem Interview.

"Sonic the Hedgehog" wird euch auch in den kommenden Jahren begleiten.

SEGA lässt an einem neuen „Sonic the Hedgehog“-Spiel arbeiten. Es entsteht beim Sonic-Team und soll im Jahr 2022 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht werden.

Einfluss wie Sonic Adventure

Für SEGA scheint dieses „Sonic the Hedgehog“ mehr als nur ein neues Spiel zu sein. Vielmehr ist es ein wichtiges Projekt, bei dem das Unternehmen die Hoffnung hat, dass dieser Titel so einflussreich wie „Sonic Adventure“ wird.

„Sonic Adventure legte den Grundstein für 20 Jahre Sonic-Titel nach seiner Veröffentlichung. Also hoffe ich wirklich, dass dieser neue Titel, der 2022 erscheinen wird, den Grundstein für die folgenden zukünftigen Sonic-Titel legt – das ist die Idee hinter der Herausforderung für das Team“,

Details zum Spiel wollte er nicht enthüllen, allerdings betonte Iizuka: „Da sich dieser Titel noch mitten in der Entwicklung befindet, kann ich nichts dazu sagen. Doch ich möchte mitteilen, dass das Entwicklerteam seine Zeit damit verbracht hat, etwas Neues und Herausforderndes zu machen. Durch eine Menge ‚Versuch und Irrtum‘ möchte das Team allen ein neues Sonic-Spiel präsentieren. Und ich hoffe, dass eure herzliche Unterstützung ihrer Arbeit sie motivieren kann, diese Herausforderung wirklich zu meistern.“

Ebenfalls angekündigt wurde kürzlich ein neues „Sonic Colors Ultimate“. Mehr dazu erfahrt ihr nachfolgend:

Übrigens feiert die Sonic-Serie in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum, sodass einige Feierlichkeiten erwartet werden können.

