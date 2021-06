War Mongrels: WW2-Strategie im ausführlichen Gameplay-Video präsentiert

Mit "War Mongrels" entsteht bei den Entwicklern von Destructive Creations aktuell ein knackiger Strategie-Titel, der euch hinter die Fronten des Zweiten Weltkriegs verfrachtet. Heute zeigt sich das Werk in einem ausführlichen unkommentierten Gameplay-Video.

"War Mongrels" erscheint für die Konsolen und den PC.

Mit „War Mongrels“ kündigten die Entwickler von Destructive Creations im vergangenen Jahr einen düsteren Strategie-Titel an, der euch an die Ostfront im Zweiten Weltkrieg verfachtet.

Heute zeigt sich das kommende Werk aus dem Hause Destructive Creations in einem Gameplay-Video, das es auf eine Länge von rund 13 Minuten bringt und euch einen ausführlichen Blick auf die verschiedenen Gameplay-Mechaniken und die Spielwelt von „War Mongrels“ ermöglicht. Angehende Strategen sollten also einen Blick riskieren.

Die Hölle des Krieges und der Kampf ums Überleben

Die Geschichte von „War Mongrels“ dreht sich um zwei junge europäische Männer, die sich dem Befehl der deutschen Kriegsmaschinerie widersetzen und sich dem Widerstand an der Ostfront anschließen. „Basierend auf realen Erfahrungsberichten von Zeitzeugen erzählt War Mongrels die Geschichte von Soldaten, die der Nazi-Propaganda zum Opfer fielen oder sogar von Anfang an gegen den Krieg waren, die Wahrheit erkannten und sich zum Ziel machten, das Unheil zu berichtigen, zu dem sie beigetragen haben“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Zum Thema: War Mongrels: 25 Minuten Gameplay aus dem Taktikspiel schickt euch in den Zweiten Weltkrieg

Um in „War Mongrels“ eure Ziele zu erreichen, dirigiert ihr eine Gruppe von Charakteren strategisch klug über das Schlachtfeld und erlebt die Geschichte deutscher, polnischer und litauischer Soldaten, die um ihr Überleben kämpfen. Dabei gilt es, außer Sicht zu bleiben, seine Widersacher gezielt aus dem Weg zu räumen und sich auf die Suche nach neuer Ausrüstung und Munition zu begeben.

„War Mongrels“ erscheint im September 2021 für den PC. Umsetzungen für die Konsolen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

