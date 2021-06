Marvel’s Avengers: Hotfix 1.8b behebt den IP-Bug auf der PlayStation 5

"Marvel's Avengers": Der kritische IP-Bug auf der PS5 wurde behoben.

Wie Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics bekannt gaben, steht ab sofort ein neuer Hotfix bereit, der „Marvel’s Avengers“ auf die Version 1.8b hebt.

Mit dem besagten Hotfix nahmen sich die Macher von Crystal Dynamics eines kritischen Fehlers an, der in den vergangenen Stunden für reichlich Wirbel sorgte. Der besagte Bug sorgte dafür, dass neben dem eigenen Benutzernamen auch die eigene IP auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Aus diesem Grund riet Square Enix auf der PS5 zwischenzeitlich vom Streamen von „Marvel’s Avengers“ ab. Ab sofort kann das Streaming-Feature wieder ohne Gefahr genutzt werden.

Der kritische Fehler auf der PlayStation 5 schlich sich mit dem gestrigen Content-Update ein, mit dem verschiedene neue Inhalte den Weg in „Marvel’s Avengers“ fanden. Geboten wird unter anderem die neue Bedrohung des „Kosmischen Würfels“, die sich in den Händen des verrückten Genies von Monica Rappaccini, an der Spitze von AIM (Advanced Idea Mechanics), befindet.

Nun liegt es an euch, dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten: „Allerdings ist Monica durch die immense Macht der Waffe zu einer noch grösseren Bedrohung geworden und die Avengers müssen ihren Verstand und ihre Heldenkräfte einsetzen, um sie alleine oder in einem Team mit bis zu vier Spieler/innen zu besiegen.“

Zu den gebotenen Belohnungen gehören ein einzigartiges animiertes Namensschild, Ausrüstung und weitere seltene Inhalte.

Patch 1.8b has been published and fixes the issue that was occurring on PS5 where sensitive information was displayed on screen. PS5 players are safe to stream now.

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) June 23, 2021