Marvel’s Avengers: Neuer Fehler zeigt persönliche Informationen – Crystal Dynamics rät vom Streaming ab

Am gestrigen Abend hatten Square Enix und Crystal Dynamics ein neues Content-Update für den Actiontitel „Marvel’s Avengers“ veröffentlicht, mit dem die Spieler unter anderem eine neue Bedrohung in Form des „Kosmischen Würfels“ geboten bekamen. Allerdings hat sich auch ein Fehler eingeschlichen, der vor allem auf der PlayStation 5 auftreten soll.

Demnach kann es vorkommen, dass private Informationen angezeigt werden. Neben dem eigenen Benutzernamen wird unter anderem die IP-Adresse enthüllt, was zu einigen Sicherheitsproblemen führen kann, wenn man das Spiel streamt. Deshalb haben die Entwickler via Twitter mitgeteilt, dass man aktuell auf das Streaming verzichten sollte, wenn man kein Risiko eingehen möchte.

Crystal Dynamics arbeitet bereits an einer Lösung des Problems und hofft noch im Laufe des heutigen Tages einen Hotfix veröffentlichen zu können, der den unangenehmen Fehler aus der Welt schafft. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der Hotfix gegen 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit bereitgestellt werden. Somit sollte man vorerst Vorsicht walten lassen.

Um stets auf den aktuellsten Stand zu bleiben, sollte man den offiziellen Twitter-Channel zu „Marvel’s Avengers“ im Auge behalten.

„Marvel’s Avengers“ erschien im September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. In der Zwischenzeit sind auch PlayStation 5- sowie Xbox Series X/S-Versionen veröffentlicht worden.

PlayStation 5 players should refrain from streaming or posting screenshots online until then as sensitive information may be displayed.

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) June 22, 2021