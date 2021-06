Chernobylite: Retail-Version für die PS4 bestätigt – Release im Sommer

Nachdem "Chernobylite" bisher nur in einer Download-Version für die PlayStation 4 bestätigt wurde, wurde nun bekannt gegeben, dass sich interessierte Spieler auch auf eine Retail-Fassung freuen dürfen. Diese folgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

"Chernobylite" erscheint im Juli 2021 für die PS4.

Vor einigen Wochen bestätigten die Entwickler von The Farm 51, dass das düstere Survival-Abenteuer „Chernobylite“ im Juli den Early-Access verlassen und für die Konsolen und den PC erscheinen wird.

Nachdem bisher lediglich eine Download-Version für die Konsolen bestätigt wurde, gaben die Macher von The Farm 51 in Zusammenarbeit mit dem Publisher Perp Games bekannt, dass „Chernobylite“ auf der PlayStation 4 auch eine Retail-Version spendiert bekommt. Einen genauen Termin nannten die beiden Studios aber genauso wenig wie konkrete Details. Stattdessen ist lediglich von einem Retail-Release im Laufe des Sommers die Rede.

Die Konsolen der neuen Generation werden später versorgt

„Wir freuen uns unglaublich, unsere Partnerschaft mit Perp Games bekannt zu geben, die die physische PlayStation 4-Edition von Chernobylite zusammen mit dem digitalen Launch auf der Konsole im Laufe des Sommers veröffentlichen. Wir möchten den Spielern so viele Optionen wie möglich bieten, um das Spiel zu erhalten, und um unserer Community und neuen Spielern gleichermaßen gerecht zu werden“, so The Farm 51 im Zuge der heutigen Ankündigung.

Zum Thema: Chernobylite: PS4-Release im Juli, PS5-Version später und neuer Trailer

Die Download-Versionen von „Chernobylite“ erscheinen im Juli 2021 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4. Darüber hinaus arbeiten die Entwickler von The Farm 51 an technisch aufgepeppten Umsetzungen für die neuen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S.

Diese folgen zu einem späteren Zeitpunkt und bekamen bisher leider keinen konkreten Releasetermin spendiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Chernobylite