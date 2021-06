Cyberpunk 2077: Ein Schritt nach vorne? Das Update 1.23 im Performance-Check

Passend zur Rückkehr von "Cyberpunk 2077" in den PlayStation Store wurde auch das Update 1.23 veröffentlicht, das Fehlerbehebungen und technische Verbesserungen mit sich bringt. Diesen wird im Rahmen einer aktuellen Performance-Analyse auf den Zahn gefühlt.

"Cyberpunk 2077" kehrte kürzlich in den PlayStation Store zurück.

Nach dem technisch wie spielerisch katastrophalen Launch auf den Konsolen entschloss sich Sony Interactive Entertainment kurz nach dem Release des Rollenspiels dazu, „Cyberpunk 2077“ aus dem PlayStation Store zu entfernen.

In dieser Woche kehrte „Cyberpunk 2077“ nach diversen Updates endlich in den PlayStation Store zurück – wenn auch mit einer Warnung, dass der Titel im Optimalfall nicht auf der ursprünglichen Version der PlayStation 4 gespielt werden sollte. Doch ist diese Warnung gerechtfertigt? Dieser Frage gingen die Kollegen von Digital Foundry im Rahmen einer Performance-Analyse zum kürzlich veröffentlichten Update 1.23 nach.

Eine stabilere Framerate und reduzierte Abstürze

Laut Digital Foundry wurden mit dem Update 1.23 nicht nur die Abstürze auf den PlayStation-Systemen spürbar reduziert. Darüber hinaus legte die Framerate auf dem alten Modell der PlayStation 4 weiter zu und erreicht nun öfter die geplante Darstellung in 30 Bildern die Sekunde. Allerdings ist die Framerate auf der PS4 weiterhin alles Andere als stabil und bricht in offenen Gebieten und hektischen Momenten regelmäßig in den 20er-Bereich ein.

Auf der PlayStation 4 Pro hingegen werden weitestgehend stabile 30FPS geboten, während „Cyberpunk 2077“ von der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 in 50 bis 60 Bildern die Sekunde dargestellt wird. Leider weiterhin vorhanden sind grafische Fehler wie nicht korrekte ladende Texturen, unförmige Charakter-Modelle oder Probleme mit der Kollisionsabfrage.

Hier haben die Entwickler von CD Projekt also noch einiges an Arbeit vor sich. Auch wenn sich nach den letzten Updates zu „Cyberpunk 2077“ eine positive Tendenz abzeichne, die die Hoffnung weckt, dass sich die Geschichte des kritisch gestarteten Rollenspiels doch noch zum Guten wenden könnte.

Weitere Details und Eindrücke zu „Cyberpunk 2077“-Update 1.23 entnehmt ihr der dem folgenden Video.

