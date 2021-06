Dying Light 2: Entscheidungen im Multiplayer beschränken sich auf den Host

Bekanntermaßen bietet euch "Dying Light 2" die Möglichkeit, euch gemeinsam mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin in das Abenteuer zu stürzen. Wie die Entwickler von Techland klar stellten, beschränken sich die im Coop-Modus getroffenen Entscheidungen dabei auf das Spiel des Hosts.

"Dying Light 2" erscheint im Dezember 2021.

Im Gespräch mit den US-Kollegen der GameInformer nannte der für „Dying Light 2“ verantwortliche Senior-Technology-Programmer Lukasz Burdka frische Details zum Nachfolger.

Auch wenn die Spielwelt von „Dying Light 2“ ihren vollen Schrecken erst in der Nacht entfalten wird, werdet ihr euch auch tagsüber mit tödlichen Gefahren konfrontiert sehen: „Der Tag ist immer noch sehr beängstigend. Sie müssen sich daran erinnern, dass Menschen in dieser Welt mit Menschen kämpfen. Schließlich sind die Menschen die rücksichtslosesten. Sie werden also auf Banditen, Abtrünnige und andere sehr gefährliche Fraktionen treffen, sodass Sie immer auf der Hut sein müssen.“

Entscheidungen im Coop-Modus werden vom Host getroffen

Ein weiteres Thema, über das sich Burdka ausließ, ist der kooperative Multiplayer von „Dying Light 2“, in dem es möglich ist, die Kampagne zusammen mit einem Freund oder einer Freundin zu bestreiten. Wie Burdka hier ausführte, beschränken sich getroffene Entscheidungen ausschließlich auf das Spiel des Hosts: „Der Host trifft alle Entscheidungen und die Mitspieler erleben sie.“

Burdka weiter: „So können Sie miterleben, wie sich die Welt des Hosts durch seine Entscheidungen verändert, und Sie können dieses Ergebnis mit Ihrer eigenen Welt vergleichen. Alle Entscheidungen und ihre Konsequenzen beschränken sich dabei auf den Host – sie haben keinen Einfluss auf deine Solo-Kampagne. Aber du behältst alle Spielerfortschritte, die du gemacht hast, und die gesamte Beute, die du gefunden hast.“

„Dying Light 2“ wird am 7. Dezember 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht.

