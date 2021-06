eFootball PES 2022: Offizielle Ankündigung des Nachfolgers in Kürze?

"eFootball PES 2022" könnte in Kürze offiziell angekündigt werden.

Nachdem der letztjährige Ableger der „Pro Evolution Soccer“-Reihe noch in Form eines Titel-Updates veröffentlicht wurde, könnte Konami in diesen Jahr auf einen klassischen Nachfolger setzen.

Dies lässt zumindest ein Online-Performance-Test vermuten, der nun in Taiwan entdeckt wurde. Zwar wird „eFootball PES 2022“ beziehungsweise „PES 2022“ in diesem nicht namentlich erwähnt. Da allerdings die Rede von einem nicht näher genannten Fußball-Titel aus dem Hause Konami ist, können wir wohl davon ausgehen, dass in der Tat „eFootball PES 2022“ gemeint sein dürfte.

Bereitet Konami die offizielle Ankündigung vor?

Abgesehen von der Tatsache, dass der besagte Fußball-Titel sowohl für die aktuelle Konsolen-Generation in Form der Xbox Series X/S beziehungsweise der PlayStation 5 als auch die alten Konsolen Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden soll, lassen sich den Angaben zum Online-Performance-Test leider keine weiteren Details zum fertigen Spiel entnehmen.

Zum Thema: PES 2022: Produzent lobt PS5-Leistung und spricht von Fotorealismus

Allerdings könnte die Tatsache, dass nun ein Online-Performance-Test entdeckt wurde, darauf hindeuten, dass die offizielle Ankündigung von „eFootball PES 2022“ bereits im Laufe der nächsten Wochen erfolgt. Der verantwortliche Publisher Konami wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um den nächsten „PES“-Ableger bisher nicht äußern.

Sollte eine offizielle Stellungnahme folgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

eFootball PES 2022 (probably) online performance test rated in Taiwan. Official announcement coming soon? pic.twitter.com/LznE7dWBnu — Gematsu (@gematsucom) June 23, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PES 2022