Forspoken: „Hochwertigste Open-World-Grafik aller Zeiten“ dank FidelityFX Super Resolution

Luminous Productions möchte mit dem kommenden „Forspoken“ die hochwertigste Grafik aller Zeiten in einem Open-World-Videospiel bieten. Behilflich sei dabei AMDs neue FidelityFX Super Resolution-Technologie, so Takeshi Aramaki, Studioleiter und General Manager des Unternehmens.

„Mit Forspoken wollen wir die höchste Qualität der Grafik erreichen, die es je in einem Open-World-Spiel gab“, so seine Worte. „Die Vision unseres Studios ist es, Spiele zu erschaffen, die anders sind als alles bisher Dagewesene, indem wir die neuesten Technologien mit der Kunst verschmelzen. Der Einsatz modernster AMD-Technologie bei der Entwicklung von Forspoken ist eine Verkörperung dieser Philosophie.“

Aramaki merkte an, dass die neue AMD-Technologie einen „signifikanten Performanceschub bei der Ausführung von Forspoken mit 4K und 60 FPS ermöglicht hat.“

Einfache Implementierung

Pawel Lekki, COO von Exor, das sich für „Riftbreaker“ verantwortlich zeichnet, verwies in einem Interview auf die einfache Implementierung. Sie dauerte zunächst nur zwei Tage, bevor die Optimierung begonnen werden konnte.

„Diese zusätzliche Optimierungszeit betrug etwa eine weitere Woche, so dass die Implementierungszeit insgesamt etwas mehr als eine Woche betrug, glaube ich. Das ist wirklich nicht viel in Bezug auf Zeitpläne für die Spieleentwicklung. Unabhängig von der Plattform können wir die gleiche Technologie liefern, wir müssen sie nicht jeweils für den Hersteller anpassen, sie funktioniert einfach“, so Lekki.

Chris Kingsley, Gründer und CTO des „Evil Genius 2“-Studios Rebellion, ergänzte: „Die Implementierung von FSR in unsere Spiele war sehr einfach. Es war so ziemlich drop-in und es waren nur ein paar Tage. Es war bemerkenswert einfach, ich denke, das kann man mit Fug und Recht behaupten.“

Abschließend erklärte Emil Anticevic, CTO und Executive Producer vom „Godfall“-Entwickler Counterplay Games: „Es war uns wichtig, dass ihre Upscaling-Technologie eine offene Lösung ist, denn so können wir sie nicht nur einfach in Godfall implementieren, sondern sie auch anpassen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. FSR ist nicht nur einfach zu implementieren und sorgt für einen erheblichen Leistungsschub, sie ist auch unabhängig von der Hardware, auf der man arbeitet.“

