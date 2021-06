Kerbal Space Program: Enhanced Edition erscheint für PS5 und Xbox Series X/S

Die "Kerbal Space Program: Enhanced Edition" wird in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Auch der Nachfolger erscheint für die New-Gen-Konsolen.

"Kerbal Space Program" hat sich mehr als 5 Millionen Mal verkauft und feiert heute das 10. Jubiläum.

Der Publisher Private Division und der Entwickler Squad werden die „Kerbal Space Program Enhanced Edition“ im Herbst dieses Jahres für die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt bringen. Kaufen könnt ihr diese Edition im Anschluss für 39,99 US-Dollar bzw. Euro.

Bestandskunden müssen nicht noch einmal in das Portemonnaie greifen. Nutzer, die das Spiel bereits für PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, erhalten ein kostenloses Upgrade.

Bessere Auflösung und Framerate

Die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S unterstützen eine höhere Auflösung, eine verbesserte Framerate, erweiterte Shader, bessere Texturen und zusätzliche Performance-Verbesserungen. Das Spiel läuft mit 1440p auf der PlayStation 5 und Xbox Series X sowie 1080p auf der Xbox Series S.

Der zusätzliche Systemspeicher sorgt laut Hersteller für ein stabileres Spielerlebnis und ermöglicht eine höhere Anzahl an Bauteilen in den Fahrzeugen und Maschinen der Spieler.

Die Unternehmen kündigten außerdem an, dass „Kerbal Space Program 2“ beim Launch im Jahr 2022 neben den bereits angekündigten Versionen für PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam und mehr) auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich sein wird. „Kerbal Space Program“ kam zunächst für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt.

Als Spieler übernehmt ihr in „Kerbal Space Program“ die Aufgaben des Kerbal Space Centers. Dazu gehören Missionsplanung, Raketendesign und die Steuerung der Rakete. Die Kerbals sind eine intelligente Alien-Rasse, die den Weltraum mit verschiedensten Raketen erkunden wollen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

