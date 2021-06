Abandoned: Veröffentlichung der PS5-App und die Gameplay-Enthüllung verzögert sich

"Abandoned" wird als Survival-Shooter in der First-Person-Perspektive beschrieben.

Mit einer Video-Botschaft wandte sich Studio-CEO und Game-Director Hasan Kahraman heute an die Gaming-Community. Darin teilte er mit, dass ihr euch noch etwas gedulden müsst, bis das erste Gameplay des Survial-Shooters „Abandoned“ präsentiert wird. Erst im August werdet ihr ausführliche Spielszenen bewundern dürfen.

Zudem war für den 20. Juni die Veröffentlichung einer PS5-App geplant. Darüber sollt ihr euch zukünftig alle gezeigten Trailer und Gameplay-Szenen in Echtzeit anschauen können, um euch von der Performance des exklusiven PS5-Titels zu überzeugen. Auch dieses Vorhaben musste leider nach hinten verschoben werden. Die Anwendung sei nämlich noch nicht ganz ausgereift und erfüllt nicht die Erwartungen der Blue Box Game Studios.

Seit der Ankündigung im April wird immer wieder vermutet, dass Hideo Kojima seine Finger im Spiel haben könnte. Die Verantwortlichen dementierten diese Spekulationen jedoch öffentlich.

In diesem Monat heizte das zuständige Entwicklerstudio die Gerüchteküche selbst an. Laut einem Twitter-Beitrag könnte es sich bei „Abandoned“ nur um einen Platzhalter handeln. Der eigentliche Titel fange mit S an und höre mit L auf, weshalb die Fans einen neuen Ableger der „Silent Hill“-Reihe vermuteten. Kurz darauf entschuldigte sich das Studio wegen der gestifteten Verwirrung und machte klar, dass es sich nicht um einen Ableger der populären Horror-Reihe handelt.

Letzten Endes sah sich der Studio-Leiter dazu gezwungen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden:

Erwartungen zu hoch?

In einem kürzlichen Bloomberg-Interview zeigte sich Kahraman besorgt. Er glaubt, dass die Leute wegen des Hypes zu hohe Erwartungen haben. Im genauen Wortlaut hörte sich das folgendermaßen an: „Es spielt keine Rolle, wie sehr ich versuche, das alles zu entlarven. Die Leute glauben es nicht. Sie erwarten einfach etwas, das es nicht gibt. Das stört mich.“

Hier könnt ihr euch die Video-Botschaft von Hasan Kahraman selbst ansehen:

