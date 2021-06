Legend of Mana: Der offizielle Trailer zum heutigen Release der Neuauflage

Ab sofort ist die grafisch überarbeitete Neuauflage zum Rollenspiel-Klassiker "Legend of Mana" für die Konsolen und den PC erhältlich. Passend zum heutigen Release darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Legend of Mana" ist ab sofort erhältlich.

Ab sofort steht mit „Legend of Mana“ eine technisch wie spielerisch überarbeitete Neuauflage zum ursprünglich im Jahr 1999 für die originale PlayStation veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker bereit.

„Legend of Mana“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich und zeigt sich passend zum heutigen Release in einem kurzen Launch-Trailer, den wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden haben. Während spielerisch und hinsichtlich der Handlung alles beim Alten blieb, dürfen sich die Spieler im Remaster von „Legend of Mana“ über eine rundum überarbeitete Grafik und einen neu eingespielten Soundtrack freuen.

Die Suche nach dem magischen Mana-Baum

Die Geschichte von „Legend of Mana“ dreht sich um den namensgebenen Mana-Baum. Da der mystische Baum immer wieder in den Träumen des Protagonisten auftaucht, entschloss sich dieser dazu, sich auf eine Reise und die Suche nach dem Mana-Baum zu begeben. Zu Beginn eures Abenteuers ist die Weltkarte allerdings noch leer und muss zunächst mit magischen Artefakten zum Leben erweckt werden.

Neben einer komplett überarbeiteten Grafik bekam „Legend of Mana“ im Rahmen der Neuauflage zudem einen neu eingespielten Soundtrack spendiert. Auf Knopfdruck kann zwischen dem originalen und dem neuen Soundtrack hin- und hergeschaltet werden.

Zum ersten Mal im Westen enthalten ist zudem das „Ring-Ring-Land“ genannte Minispiel, das bisher japanischen Spielern vorbehalten war.

