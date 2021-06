Mass Effect: Netflix soll an einer animierten Serie zur SciFi-Reihe arbeiten

Aktuellen Gerüchten zufolge arbeitet Netflix derzeit an einer animierten Serie zur erfolgreichen Rollenspiel-Reihe "Mass Effect". Von offizieller Seite wurde das Ganze bisher allerdings weder kommentiert noch bestätigt.

"Mass Effect": Arbeitet Netflix an einer Animationsserie?

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder bekannte Marken der Videospielwelt in Form von animierten Netflix-Serien veröffentlicht oder zumindest angekündigt.

So entstehen derzeit beispielsweise Netflix-Serien zu bekannten Reihen wie „Resident Evil“, „Sonic“, „Far Cry“ oder „Splinter Cell“. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte es dabei allerdings nicht bleiben. Stattdessen berichtet „That Hashtag Show“ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass auch BioWares Science-Fiction-Epos „Mass Effect“ den Weg auf die weltweit führende Streaming-Plattform finden wird und eine eigene Animationsserie spendiert bekommt.

Eine Serie ohne Commander Shepard?

Auch erste Details zur Netflix-Adaption von „Mass Effect“ möchte „That Hashtag Show“ in Erfahrung gebracht haben und berichtet, dass Commander Shepard in der Serie keine Rolle spielen wird. Unter Umständen können wir uns aber auf ein Wiedersehen mit verschiedenen Charakteren und Schauplätzen freuen, die in den verschiedenen „Mass Effect“-Titeln eine Rolle spielten.

Zum Thema: Assassin’s Creed: Kommende Netflix-Serie verpflichtet Drehbuchautoren

„Ein Teil des liebenswerten Erbes von Mass Effect ist die Idee der Wahl. Nach dem, was wir vom frühen Konzept gesehen haben, wird die Show den Zuschauern (Spielern?) die Freiheit geben, das Geschlecht und das Aussehen Ihres Charakters neben einer Klasse zu wählen. Von dort aus wird sich die Show ähnlich wie die anderen interaktiven Geschichten von Netflix abspielen“, heißt es weiter.

„Basierend auf dem, was ich jedoch höre, hat Netflix die Technologie weiterentwickelt, um Auswahlmöglichkeiten aus einem früheren Titel zu erkennen. Das heißt, wenn Sie mit Episode 1 interagieren, wird sich Episode 2 an Ihre Entscheidungen erinnern. Zuvor waren die Auswahlmöglichkeiten in einem Titel enthalten, wobei die Titel eher Filmen als den Episoden einer Serie glichen.“

Von offizieller Seite wurden die aktuellen Gerüchte um die Netflix-Serie zu „Mass Effect“ bisher nicht bestätigt.

Quelle: That Hashtag Show

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mass Effect