Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer stellt den Operator Sledge vor

Zum Abschluss der Woche bedachte uns Ubisoft mit einem frischen Trailer zum kooperativen PvE-Shooter "Rainbow Six Extraction". In den Mittelpunkt rückt dieses Mal der Operator Sledge.

"Rainbow Six Extraction" erscheint im September 2021.

Mit „Rainbow Six Extraction“ erscheint im Sommer dieses Jahres ein neuer Shooter auf Basis der beliebten Marke für die Konsolen und den PC.

Nachdem ihr in „Rainbow Six Siege“ zuletzt gegen menschliche Spieler angetreten seid, versteht sich „Rainbow Six Extraction“ als ein kooperativer PvE-Shooter, in dem es auf eine geschickte Zusammenarbeit ankommen wird. Dabei schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Operatoren und nehmt den Kampf gegen eine tödliche Bedrohung auf. Zu den spielbaren Operatoren gehört unter anderem Sledge, der sich in einem frisch veröffentlichten Trailer zeigt.

Ein unbekannter Parasit bedroht die Welt

Nach dem Einschlag eines Meteors wird die Welt von „Rainbow Six Extraction“ von einem geheimnisvollen Parasiten bedroht. Eine Handvoll Operatoren aus „Rainbow Six Siege“ konnte den ersten Ausbruch scheinbar eindämmen – bis der Chimera-Parasit, tödlicher denn je, an mehreren Orten in den USA wiederauftauchte. In „Extraction“ schließt ihr euch zu Teams, bestehend aus jeweils drei Operatoren, zusammen und nehmt den Kampf gegen den tödlichen Parasiten auf.

Zum Launch stehen dafür 18 unterschiedliche Operatoren mit individuellen Eigenschaften und Stärken zur Verfügung. „Rainbow Six Extraction“ wird am 16. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, Stadia und Luna veröffentlicht.

Weitere Details und Eindrücke zu „Rainbow Six Extraction“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

