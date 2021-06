Rainbow Six Extraction: Soll nicht die Spieler von Siege abwerben – Bringt eine frische Herausforderung in die Marke

In einem aktuellen Interview sprach Creative Director Patrik Méthé über "Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction" und dessen Einfluss auf "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege". Demnach soll der Koop-Shooter genügend eigene Identität mit sich bringen, um auch eine eigene Community aufzubauen.

Erinnert ihr euch noch an das „Outbreak“-Event, das mit „Operation Chimera“ in den Taktik-Shooter „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ gebracht wurde? Damals konnte man in einem Squad gegen eine außerirdische Bedrohung kämpfen, die nach dem Absturz einer Raumkapsel in New Mexiko grassierte. Da das kooperative Event ein voller Erfolg war, entschied sich Ubisoft zu der Entwicklung eines eigenständigen kooperativen Shooter-Ablegers.

Extraction spricht auch andere Spieler als Siege an

Mit „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ wird am 16. September 2021 eben jener Koop-Shooter für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia erscheinen. Allerdings glaubt der zuständige Creative Director Patrik Méthé nicht, dass sich die beiden Spiele in die Quere kommen und die Community aufteilt. Stattdessen geht er davon aus, dass auch „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ eine eigene Community aufbaut ohne dem großen Bruder die Spieler zu stehlen. So sagte Méthé gegenüber GameSpot:

„Es sind beides sehr unterschiedliche Spiele, die ihre eigenen Herausforderungen und Geschwindigkeit bieten. Also machen wir uns in der Hinsicht keine Sorgen, ganz im Gegenteil. Die Art, in der Extraction in seiner PvE-Natur gebaut wurde ─ wir sind uns sehr sicher, dass es eine große Spannbreite an Spielern von beiden Seiten ansprechen wird.“

Allerdings soll der Koop-Shooter auch einige Herausforderungen und Neuerungen für Spieler bereithalten, die bereits den Taktik-Shooter ausführlich gespielt haben. Auch wenn man eine Auswahl der Operator wiedersehen wird, so sollen sie doch eine frische Erfahrung bieten. So heißt es:

„Sollten sich Siege-Spieler dazu entscheiden bei Extraction die höchste Gefahrenstufe anzugehen, wird es eine hochwertige Herausforderung bieten, die auf einer Stufe ─ und sogar darüber hinaus ─ mit dem steht, was sie in Siege gewohnt sind. Es wird interessant zu sehen sein, wie sie sich an diese fortgeschrittenen Herausforderungen anpassen.“

Abschließend betonte Méthé, dass man mit „Tom Clancy’s Rainbow Six: Extraction“ auch ein komplett neues Publikum erreichen möchte. Selbst für Neueinsteiger in die „Rainbow Six“-Materie wird eine unterhaltsame taktische Koop-Erfahrung geboten, in der sie an ihre Grenzen gebracht werden sollen. Dadurch werden sie gezwungen sein ihre Fähigkeiten zu verbessern, um die Missionen leichter zum Erfolg zu bringen. Denn Kommunikation und Teamwork werden für diese Spieler sogar von noch essentiellerer Natur sein.

