The Last of Us Part 3: Brainstorming bei Naughty Dog – Lev spielt dabei eine Rolle

In einem Interview des US-amerikanischen Magazins Wired sprach der Schauspieler Ian Alexander über seine Rolle als Lev in "The Last of Us Part 2". Auch Naughty Dogs Vizepräsident Neil Druckmann kam im Laufe des Gesprächs zu Wort.

Ian Alexander ist die Person hinter dem Ex-Seraphiten Lev.

ACHTUNG: Dieser Artikel enthält Spoiler zu „The Last of Us Part 2“.

Auf Wired wurde gestern ein neues Interview veröffentlicht, in dem hauptsächlich der junge Schauspieler Ian Alexander über seine Darstellung des abtrünnigen Seraphiten Lev gesprochen hat.

Der Lev-Darsteller blickt auf eigene Erfahrungen zurück

Bei Lev handelt es sich um einen Transjungen, der einst zu der okkulten Seraphiten-Sekte gehörte. Er stellte jedoch ihre Sitten und Bräuche in Frage. Der Darsteller hinter Lev sieht darin Parallelen zu seinem eigenen Leben. Deshalb konnte er sich bei den Dreharbeiten seine früheren Erlebnisse zunutze machen, die er im Laufe seiner Kindheit gesammelt hat. Seine Familie ist nämlich strenggläubig und gehört den Mormonen an, einer religiösen Gruppe.

Als er seinen Eltern beichtete, dass er trans ist, wurde er genau wie Lev nicht akzeptiert: „Sie haben es nicht sehr gut aufgenommen, und das war etwas, das mich wirklich geprägt hat, wer ich bis heute bin.“

Anschließend gab er seine Einschätzung ab, wie Levs Zukunft im Falle eines Nachfolgers aussehen könnte. Er glaubt, dass Lev den Verlust seiner Mutter und seiner Schwester verarbeitet wird und demnach in eine rosige Zukunft blicken kann. Der Menübildschirm nach dem erfolgreichen Spieldurchlauf deutete bereits an, dass er und seine Gefährtin Abby den Weg zu den Fireflies gefunden haben.

Ganz zum Schluss wandte sich Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog und Director von „The Last of Us Part 2“, mit ein paar interessanten Worten an die Öffentlichkeit. Er teilte mit, dass sie sich intensiv Gedanken über die Zukunft machen und verschiedenste Ideen ausarbeiten.

Verschiedenste Ideen werden erforscht

Druckmann äußerte sich folgendermaßen: „Wir wollen uns wirklich Zeit nehmen und herausfinden, was für uns in den nächsten drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahren aufregend genug sein wird, um daran zu arbeiten. Das ist die Arbeit, die wir im Moment machen und dabei verschiedene Ideen erforschen“

Dabei spielt auch Lev eine Rolle: „Lev war bei einigen dieser Brainstorms dabei. Das ist alles, was ich sagen kann.“

Das klingt jedenfalls stark danach, dass wir eines Tages einen weiteren „Last of Us“-Ableger spielen dürfen. Ende April haben wir erfahren, dass bereits ein erstes Story-Konzept entwickelt wurde, das in absehbarer Zeit jedoch nicht umgesetzt wird.

