Guerrilla Games: Studio arbeitet wohl seit 2018 an unangekündigtem Spiel

Neben "Horizon Forbidden West" scheint Guerrilla Games gegenwärtig ebenfalls an einem zweiten, bisher noch unangekündigten Projekt zu arbeiten. Dies geht zumindest aus einem LinkedIn-Eintrag hervor.

Derzeit arbeitet das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games bekanntlich mit Hochdruck an seinem Open-World-Spiel „Horizon Forbidden West“, auch wenn noch unsicher ist, ob der Titel noch 2021 erscheinen kann. Des Weiteren soll das Team bereits seit 2018 an einem bisher unangekündigten Game arbeiten, wie unter anderem Wccftech berichtet.

Guerrilla Games: LinkedIn-Profil deutet auf neues Projekt hin

Genauer deutet ein neuer Eintrag im LinkedIn-Profil von Simon Larouche auf besagtes Projekt hin. Aus diesem geht hervor, dass er für Guerrilla Games bereits seit 2018 als Game Director an einem noch unangekündigten Spiel arbeitet. Weitere Details zum Titel gehen aus dem Eintrag derweil nicht hervor.

Larouche ist ein echter Veteran der Videospiel-Industrie, der bereits seit über 20 Jahren im Geschäft ist. In dieser Zeit arbeitete er auch an diversen großen Produktionen mit, unter anderem an „Killzone 2“, „Splinter Cell: Blacklist“, dem eingestellten „Rainbow 6: Patriots“ sowie dem Multiplayer-Shooter „Rainbow 6: Siege“.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen, laut denen Guerrilla Games dazu übergegangen sei, an zwei Projekten parallel zu arbeiten. Da sich das Spiel, für das Larouche verantwortlich zeichnet, bereits seit drei Jahren in Arbeit befindet, könnte es sein, dass wir bald mit einer offiziellen Enthüllung des Titels rechnen dürfen.

Stellenausschreibungen aus den letzten Jahren deuteten darauf hin, dass das Studio womöglich an einem Multiplayer-Spiel arbeiten könnte. Denkbar wäre eine Rückkehr zur „Killzone“-Marke, die seit dem Release von „Killzone: Shadow Fall“ auf Eis liegt, oder auch eine komplett neue IP. Da Larouche im Laufe seiner Karriere Erfahrungen mit Spielen dieser Art sammeln konnte, wäre es denkbar, dass er für ein solches Projekt zuständig ist.

Was glaubt ihr, woran Guerrilla Games neben „Horizon Forbidden West“ derzeit noch arbeiten könnte?

