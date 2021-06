God of War Ragnarok: Insider spricht über bevorstehende Gameplay-Präsentation

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Sony Interactive Entertainment in diesem Sommer eine umfangreiche Ausgabe des "State of Play"-Formats planen könnte. Laut einem als verlässliche Quelle geltenden Insider wird in dieser auch das neue "God of War" zu sehen sein.

Das neue "God of War" erscheint 2022.

Bekanntermaßen verzichtete Sony Interactive Entertainment in diesem Jahr auf eine Teilnahme an der rein digitalen E3 2021.

Während sich das Unternehmen zu seinen Plänen nicht genauer ausließ, kam in den vergangenen Wochen das Gerücht auf, dass wir im Laufe des Sommers mit einer umfangreichen neuen Ausgabe des „State of Play“-Formats bedacht werden könnten, in der verschiedene kommende Spiele zu sehen sind. Entsprechen die Angaben des als verlässliche Quelle geltenden Insiders „Shpeshal_Nick“ den Tatsachen, dann dürfen wir uns im Rahmen des Events unter anderem über ein Wiedersehen mit Kratos freuen.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Demnach soll „God of War: Ragnarok“, oder wie auch immer der Titel heißen wird, in der nächsten „State of Play“-Ausgabe in Form einer ersten Gameplay-Präsentation zu sehen sein. Auch wenn „Shpeshal_Nick“ mit seinen Angaben in der Vergangenheit des Öfteren richtig lag, solltet ihr seine Aussagen erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen, da eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung noch aussteht.

Zum Thema: God of War Ragnarök: Erscheint erst 2022 – PS4-Version bestätigt

Der nächste Ableger der „God of War“-Reihe entsteht genau wie seine diversen Konsolen-Vorgänger bei den Entwicklern der Sony Santa Monica Studios und wird im Laufe des kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken. Wie Sony Interactive Entertainment kürzlich bestätigte, haben wir es beim neuen „God of War“-Abenteuer mit einem weiteren Cross-Generation-Titel zu tun, der sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 erscheinen wird.

Wann mit der Veröffentlichung erster konkreter Details und Spielszenen zu rechnen ist, wurde bisher leider nicht verraten.

I’m being told we’ll see our first gameplay of the new God of War at Sony’s show too. Will be exciting to see. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 26, 2021

