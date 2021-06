Legacy of Kain – Soul Reaver: Ankündigung eines Remasters noch in diesem Jahr?

Aktuellen Gerüchten zufolge wird der Kult-Titel "Legacy of Kain: Soul Reaver" in einem überarbeiteten Format ein Comeback feiern. Die offizielle Ankündigung der Remastered-Version soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Feiert "Legacy of Kain: Soul Reaver" ein Comeback?

In den vergangenen Jahren setzte sich die Community immer wieder für ein Comeback oder einen Nachfolger zum Kult-Action-Adventure „Legacy of Kain: Soul Reaver“ ein.

Bisher leider vergeblich. Das letzte offizielle Lebenszeichen erreichte uns im Jahr 2015, als die verantwortlichen Entwickler von Crystal Dynamics darauf hinwiesen, dass kein Nachfolger zu „Legacy of Kain: Soul Reaver“ geplant ist. Aktuellen Gerüchten zufolge dürfen wir uns auf kurz oder lang aber dennoch auf eine Rückkehr des düsteren Abenteuers freuen. Und zwar in Form einer technisch überarbeiteten Remastered-Fassung.

Ankündigung soll noch 2021 erfolgen

Dies möchte zumindest der Industrie-Insider „Shpeshal Nick“ in Erfahrung gebracht haben, der mit seinen Aussagen in der näheren Vergangenheit des Öfteren richtig lag. Wie ihm eine nicht näher genannte Quelle bestätigt haben soll, befindet sich derzeit eine Remastered-Fassung zu „Legacy of Kain: Soul Reaver“ in Arbeit, die noch im Laufe des Jahres 2021 angekündigt werden soll.

Weitere Details zu den Verbesserungen, die „Legacy of Kain: Soul Reaver“ im Zuge des Remasters erfährt, wurden genauso wenig genannt wie Informationen zu den versorgten Plattformen. Als möglicher Schauplatz für die offizielle Ankündigung der Neuauflage könnten die Gamescom 2021 oder die The Game Awards 2021 fungieren.

Square Enix und Crystal Dynamics wollten die aktuellen Gerüchte um das Remaster zu „Legacy of Kain: Soul Reaver“ bisher nicht kommentieren.

