Lost Judgment: Synchronsprecher plaudern in neuen Videos über ihre Rollen

"Lost Judgment" erscheint im September 2021.

Mit „Lost Judgment“ geht die Action-Serie aus dem Hause Sega noch in diesem Sommer in ihre nächste Runde und verspricht laut offiziellen Angaben ein weiteres spannendes Abenteuer.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns Sega mit gleich zwei neuen Behind-the-Scenes-Videos zu „Lost Judgment“, in denen mit Akira Nakao und Koji Yamamoto die japanischen Synchronsprecher der beiden Charaktere Ryuzo Genda beziehungsweise Jin Kuwana zu Wort kommen. Die beiden Sprecher nutzen die gebotene Bühne, um ein paar Worte über ihre Rollen beziehungsweise ihre Arbeiten an „Lost Judgment“ zu verlieren.

Ein weiterer Abstecher in die Unterwelt Japans

In den Mittelpunkt der Geschichte rückt genau wie im Vorgänger der ehemalige Privatdetektiv Takayuki Yagami, den es erneut in die japanische Unterwelt verschlägt. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza Masaharu Kaito, wird das Duo auf ein vermeintlich perfektes Verbrechen angesetzt, dessen Hauptverdächtiger ein perfektes Alibi zu haben scheint. Was zunächst als simple Rachegeschichte beginnt, führt in ein Gestrick von Verschwörungen, in dem verschiedene Fraktionen um die Vorherrschaft kämpfen.

Zum Thema: Lost Judgment: Der globale Release führt zu einem deutlich höheren Arbeitsaufwand

„Yagami’s Kampffertigkeiten ermöglichen es, mit jeder Situation stilvoll umzugehen – egal, ob gegen Gruppen oder Mann-gegen-Mann. Dabei stehen ihm verschiedene Künste zu Verfügung, Harness Crane, Tiger und der neue Snake-Style, ein anmutiger Kampfstil, mithilfe dessen gegnerische Angriffe abgelenkt und gegen sie selbst gerichtet werden können“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Lost Judgment“ erscheint am 24. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Update: Ab sofort stehen weitere Videos bereit. Dieses Mal mit Hiroshi Tamaki und Ken Mitsuishi, den japanischen Stimmen von Kazuki Soma und Akihiro Ehara.

