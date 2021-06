Mina & Michi: Indie-Titel erscheint am 30. Juni für PlayStation

„Mina & Michi“ könnt ihr wahlweise alleine oder zu zweit spielen.

Ursprünglich ist „Mina & Michi“ bereits am 22. September 2020 erschienen. Nun wird der Indie-Titel am 30. Juni 2021 auch für PlayStation 4 und 5 veröffentlicht. Das Puzzle-Abenteuer lässt euch als Duo bestehend aus Mina und Michi spielen, die sich ihren Weg durch die charmante Spielwelt bahnen müssen.

Gemeinsam durch alle Zeiten

Die beiden besten Freunde reisen durch die kunterbunte Welt, die in ihrer Gestaltung die vier Jahreszeiten aufgreift, und müssen auf ihrem Weg diverse Rätsel lösen und Monster besiegen. Ihr könnt entweder selbst beide Charaktere steuern oder im lokalen Koop-Modus zu zweit spielen. Dank der besonderen Fähigkeiten, die ihr auf eurer Reise erlangen werdet, könnt ihr nach und nach mehr von der Welt erkunden und die dortigen Geheimnisse aufdecken.

Dank des charmanten 8-Bit-Stils wirkt der 2D-Titel liebevoll gestaltet, außerdem könnt ihr zwischen drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Durch gründliches Erkunden gelangt ihr an Sammelitems, die euch mehr Leben und Ausdauer gewähren. Zusätzlich entdeckt ihr dadurch vielleicht den einen oder anderen alternativen Weg für euer Abenteuer.

In dem kürzlich veröffentlichten Launch Trailer bekommt ihr bereits einen ersten Blick auf die Auswirkungen der Jahreszeiten aufs Spiel. Im Winter säumen Schneemänner die Spielwelt, im Herbst verfärbt sich das Laub und im Frühling beziehungsweise Sommer erwarten euch saftig grüne Wiesen. Besiegt ihr einen gegnerischen Schleim, löst sich dieser mit einem comichaften „Puff“ daraufhin in Luft auf, was gut zu der verspielten Optik passt. Zusätzlich gab es bereits einen Vorgeschmack auf die Rätsel, die euch in „Mina & Michi“ erwarten.

Der Indie-Titel stammt vom unabhängigen Entwickler lightUP (Juliano Lima) und findet nun dank Ratalaika Games und eastasiasoft auch seinen Weg auf PlayStation und Nintendo Switch. Bisher war das Spiel nur für Xbox und PCs erhältlich.

Launch Trailer:

