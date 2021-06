Pathfinder: Wrath of the Righteous für Konsolen angekündigt

"Pathfinder: Wrath of the Righteous" wird in diesem Jahr für Konsolen veröffentlicht. Einen Termin gibt es für diese Fassung noch nicht, allerdings trafen Details zu Drezen ein.

Mit dem Titel erwartet euch ein isometrisches RPG.

Owlcat Games und Koch Media veröffentlichen das isometrische RPG „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ für Konsolen. Der Launch für diese Plattformen soll im Herbst erfolgen, während die PC-Fassung bereits einen präzisen Termin hat.

Informationen zu Drezen

Die heutige Ankündigung der Konsolenversion wird von der Enthüllung weiterer Details zu Drezen begleitet. Dabei handelt es sich um eine Festung, die eine zentrale Rolle in der Kampagne spielt.

Der genannte Schauplatz ist laut Hersteller ein Dreh- und Angelpunkt der Story von „Pathfinder: Wrath of the Righteous“. Tiefergreifende Details sollt ihr erfahren, wenn ihr mit Figuren interagiert, die die Belagerung miterlebt haben und behaupten, für den Fall der Stadt vor 70 Jahren verantwortlich zu sein.

„Die Königin weist die Helden an, die Festung zurückzuerobern – mit allen Mitteln – und der Ausgangsort des Angriffs wird in hohem Maße von den Entscheidungen der Spieler und den Ratschlägen, die sie befolgen, beeinflusst. Hierbei verändert sich die Festung ständig, je nachdem, welchen mythischen Pfad man wählt, und welche Entscheidungen man im Laufe des Spiels trifft“, so die Macher.

Die PC-Version von „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ wird am 2. September 2021 auf Steam, GOG und im Epic Games Store veröffentlicht. Die Konsolenversionen folgen im Herbst.

„Und wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Koch Media und seinem neu gegründeten Label Prime Matter fortsetzen können, um physische Konsolenversionen in die Läden rund um den Globus zu bringen“, so Oleg Shpilchevskiy, Head of Owlcat Games. Hier ein Trailer zu „Pathfinder: Wrath of the Righteous“:

