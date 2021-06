Apex Legends: Respawn sieht von einer dauerhaften Rückkehr von „Skull Town“ ab

"Skull Town" feiert in "Apex Legends" lediglich ein temporäres Comeback.

Am heutigen Dienstag, den 29. Juni 2021 startet in der Welt von „Apex Legends“ das „Genesis“ genannte Sammel-Event, mit dem verschiedene Inhalte den Weg in den Battle-Royal-Shooter fanden.

Darunter die Arena-Karte „Skull Town“, die im Rahmen des „Genesis“-Events ein Comeback feiert. Um erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen, stellte Respawn Entertainments Lead-Level-Designer Dave Osei klar, dass „Skull Town“ lediglich temporär zurückkehren und mit dem Ende des „Genesis“-Sammel-Events am 13. Juli 2021 wieder entfernt wird.

Kampf gegen Cheater soll intensiviert werden

In der entsprechenden Begründung führte Osei aus, dass eine Arena-Karte immer auch eine komplette Battle-Royale-Karte voraussetzt. Der Vorteil sei, dass die Entwickler viel Arbeitszeit bei einer Arena-Karte sparen. Als Nachteil gibt Osei an, dass es zu technischen Einschränkungen kommt, da auch die anderen Arena-Karten dafür sorgen, dass die riesigen Battle-Royale-Karten immer mitgeladen werden müssen.

Daher fallen „Skull Town“ und die damit verbundene Karte „Königsschlucht“ zu groß aus, um dauerhaft angeboten werden zu können. Ergänzend zu diesen Aussagen verloren die Macher von Respawn Entertainment ein paar über die Cheater-Problematik von „Apex Legends“ und versprachen, dass weiter alles menschenmögliche unternommen werden soll, um diesem Problem Herr zu werden.

Derzeit werde fieberhaft an neuen Systemen gearbeitet, mit denen Cheater schneller erkannt und aus dem Verkehr gezogen werden können. Wann mit der Einführung der besagten Mechaniken zu rechnen ist, wurde allerdings nicht verraten.

