Ender Lilies: PS4- und PS5-Versionen des Metroidvania aufgrund technischer Probleme verschoben

Wie geplant wurde das Metroidvania "Ender Lilies: Quietus of the Knights" nun für die Xbox-Konsolen veröffentlicht. Die Umsetzungen für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 hingegen mussten aufgrund technischer Probleme verschoben werden.

"Ender Lilies: Quietus of the Knights" erscheint auf den PlayStation-Systemen etwas später.

Mit „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ veröffentlichten der Publisher Binary Haze Interactive und die Entwickler von Live Wire und Adglobe ein neues Metroidvania-Abenteuer für die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Ursprünglich sollten die PlayStation 4 und die PlayStation 5 Anfang Juli mit entsprechenden Umsetzungen von „Ender Lilies: Quietus of the Knights“ bedacht werden. Aus diesem Vorhaben wird allerdings nichts. Stattdessen räumten die Verantwortlichen ein, dass es auf der PS4 und der PS5 zu unerwarteten technischen Problemen kam. Diese führten dazu, dass der Release auf den PlayStation-Plattformen auf einen unbestimmten Termin im dritten Quartal verschoben werden musste.

Ein von Animes inspiriertes Metroidvania-Abenteuer

In der Rolle der Priesterin Lily erkundet ihr in „Ender Lilies“ eine Welt voller gewundener Höhlen, Unterwasserlandschaften, Wälder glühender Bäume und andere Landschaften, die von einem Regen verwüstet wurden, der die Menschen in Untote verwandelt hat. Jedes Biom basiert laut Entwicklerangaben auf einer düsteren japanischen Fantasy.

Zum Thema: Elderand: Von Lovecraft inspiriertes Metroidvania angekündigt – Trailer & Details

„Wenn Lily Feinde exorziert, bekommt sie Visionen, die ihr Einblicke in die Vergangenheit geben. Diese Einblicke sind wie Puzzleteile, die es zusammenzusetzen gilt, um die ganze Wahrheit zu erfahren und das Rätsel hinter dem unheiligen Regen zu lösen, bevor du dich einer Entscheidung stellst, die über das Schicksal des Königreichs entscheidet“, heißt es in der offiziellen Beschreibung weiter.

