Greedfall: Kostenloses PS5-Upgrade auch für die PS Plus-Version? Entwickler klären auf

"Greedfall" erscheint auch für die PS5.

Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, wird Spiders‘ Rollenspiel „Greedfall“ am morgigen Mittwoch, den 30. Juni 2021 auch für die Konsolen der neuen Generation veröffentlicht.

Wer „Greedfall“ bereits für die PlayStation 4 erworben haben sollte, kann sich über die Möglichkeit freuen, seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die PlayStation 5-Version zu unterziehen. Wie die Entwickler von Spiders auf Nachfrage bestätigten, allerdings mit einer Einschränkung: Habt ihr „Greedfall“ über den PlayStation Plus-Dienst bezogen, schaut ihr hinsichtlich des Gratis-Upgrades in die Röhre.

Hier bleibt euch also nichts anderes übrig, als die PlayStation 4-Version von „Greedfall“ zu erwerben, um diese einem Gratis-Upgrade zu unterziehen, oder gleich zur morgen erscheinenden PlayStation 5-Fassung zu greifen. Interessanterweise gilt diese Einschränkung lediglich für die PlayStation Plus-Version von „Greedfall“. Wer das Spiel hingegen über den Xbox Game Pass beziehen und spielen sollte, kommt in den Genuss des Gratis-Upgrades auf die Xbox Series X/S-Version.

Zum Thema: GreedFall: Gold Edition für PS5 hat einen Termin

„Greedfall“ wurde ursprünglich im September des Jahres 2019 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, verkaufte sich das Rollenspiel über den internen Erwartungen und verkaufte sich weltweit mehr als eine Million Mal.

The free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version

— GreedFall (@greedfall) June 29, 2021