Housemarque: Übernahmegespräche mit Sony starteten 2020

Housemarque ("Returnal") gehört nun zur PlayStation Studios-Familie.

Heute verkündete Sony Interactive Entertainment (SIE) offiziell die Übernahme der „Returnal“-Entwickler von Housemarque. In einem aktuellen Interview gingen Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, und Ilari Kuittinen, der Mitbegründer und Managing Director von Housemarque, etwas näher auf die Akquisition ein und verraten darin unter anderem, dass die Übernahmegespräche letztes Jahr ihren Anfang genommen hätten.

Housemarque: Fertigstellung von Returnal hatte Priorität, nicht die Studioübernahme

Genauer sprachen beide mit den Kollegen des japanischen Videospielmagazins Famitsu. Darin sagte Kuittinen, die Diskussionen über eine potentielle Übernahme von Housemarque durch SIE hätten bereits Anfang 2020 begonnen. Allerdings habe er diese Gespräche zurückgestellt, da die Fertigstellung des PS5-Exklusivspiels „Returnal“ Vorrang gehabt habe.

Aus diesem Grund habe er beschlossen, später noch einmal wegen dieser Angelegenheit zu sprechen: „Also habe ich es vor ein paar Monaten wieder aufgenommen, und jetzt ist es entschieden.“ Bekanntlich erschien der Third-Person-Shooter im April diesen Jahres und mittlerweile gehört Housemarque offiziell zur PlayStation Studios-Familie.

Zum Thema: Returnal: Ein „Sprungbrett zu größeren Produktionen“

Darüber hinaus gewährt Kuittinen auch einen kleinen Ausblick auf das, was Spieler in der Zukunft von den Spielen des Studios erwarten dürfen. Wie er ausführt, würde „Returnal“ bereits „einen Hinweis darauf geben soll, was als nächstes kommt. Ich bin mir sicher, dass wir darüber hinausgehen werden, und ich möchte eine großartige Spielerfahrung und ein unvergessliches Erlebnis schaffen.“ Auch das nächste Werk des finnischen Studios solle des Weiteren wieder mit einer guten Steuerung und einem knackigen Gameplay punkten.

Was erhofft ihr euch vom nächsten Housemarque-Spiel?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Housemarque