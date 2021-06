PlayStation: Hermen Hulst betont, es gibt kein Wettrüsten gegen Microsoft

In einem aktuellen Interview geht Hermen Hulst, der Leiter der PlayStation Studios, auf die Übernahmestrategie von Sony Interactive Entertainment ein und äußert sich ebenfalls zur Übernahme von Housemarque ("Returnal").

Erst vor wenigen Stunden erreichte uns die Meldung, dass Sony Interactive Entertainment (SIE) die „Returnal“-Macher von Housemarque übernommen und sie als neuestes Mitglied der PlayStation Studios-Familie vorgestellt hat. In einem Interview ging Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, nun näher auf die Akquisitionen des Konzerns ein und betonte, es würde keinen Wettstreit mit der Konkurrenz auf dem Markt geben.

PlayStation: SIE laut Hulst „sehr wählerisch“ bei Übernahmen

Genauer führte das Magazin British GQ jüngst ein Interview mit Hulst und sprach ihn darin auch auf die zuletzt verkündeten Studiokäufe durch Facebook, Microsoft und Sony selbst an. Dabei wurde ihm die Frage gestellt, ob er in diesen Übernahmen „eine Art Wettrüsten“ sehen würde. Eine Beschreibung, von der sich Hulst klar distanziert.

Wie er anschließend ausführt, sei Sony Interactive Entertainment „sehr wählerisch“, wenn es darum gehen würde, neue Entwicklerteams ins Boot zu holen. Dabei führt er die letzte große Übernahme des Unternehmens an, bei der es sich um Insomniac Games handelte, die im Jahr 2019 für 229 Millionen US-Dollar akquiriert werden konnten. Dies sei ein Geschäft gewesen, das seiner Ansicht nach „sehr gut funktioniert“ habe.

Zudem erklärt Hulst, er sei stets auf der Suche nach Gleichgesinnten, nach Leuten, „die ähnliche Werte haben, ähnliche kreative Ambitionen“ hätten und die entsprechend gut mit dem übrigen Team kooperieren könnten. Es würde darum gehen, Studios zu finden, in die SIE weiterhin investieren könne, um ihnen so dabei zu helfen, als Entwickler zu wachsen. Sony würde entsprechend nicht „einfach wahllos Akquisitionen tätigen.“

In Hinblick auf die heute verkündete Übernahme von Housemarque fügt Hulst hinzu, dies sei für SIE ein logischer Schritt gewesen. Es habe in der Vergangenheit bereits eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklerstudio und Sonys externen Teams gegeben. Folglich habe es „einfach so viel Sinn“ gemacht, nun diesen Schritt zu gehen.

