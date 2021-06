Thrustmaster T-GT II: PS5-Rennlenkrad für 750 Euro veröffentlicht

Das Thrustmaster T-GT II ist ein lizenziertes PS5-Rennlenkrad.

Thrustmaster hat mit dem T-GT II (bei Amazon kaufen) ein Rennlenkrad vorgestellt, das offiziell für die PlayStation 5 lizenziert ist. Laut Hersteller handelt es sich dabei um eine weiterentwickelte Version des T-GT, die in „mehr als 23.000 Stunden intensiver Arbeit verfeinert und perfektioniert“ wurde.

In der offiziellen Pressemeldung verweist Thrustmaster darauf, dass T-GT II eine einzigartige Technologie verwendet, mit der die Berechnung des Kurvendriftens in Echtzeit (T-DCC) ermöglich wird. Davon soll die Reaktionsfähigkeit des Lenkrads und des Autos während des Spiels profizieren.

Force-Feedback-Effekte mit Echtzeitverwaltung

Die Force-Feedback-Effekte werden wiederum von einem eingebauten Prozessor in Echtzeit verwaltet, was bedeutet , dass diese Effekte nicht vom Spiel selbst abhängen. Ziel sei es, eventuelle Hänger in Bezug auf die Reaktionsfähigkeit zu vermeiden.

Zugunsten der Langlebigkeit verfügt das T-GT II über ein neues elektronisches Design mit AEC-Q-zertifizierten Leiterplatten, die laut Thrustmaster aus der Automobilindustrie stammen.

„Das T-GT II ist mit Thrustmasters bewährtem bürstenlosen Motor T-40VE ausgestattet, der ein hochpräzises Force Feedback und ein gleichmäßiges Drehmoment während der Rennen liefert. Außerdem verfügt das T-GT II über das beliebte Force-Feedback-System T-DFB (Depth FeedBack / Tiefen-FeedBack) das bereits bei seinem Vorgänger zum Einsatz kam“, so der Hersteller.

Zu den verwendeten Technologien und Funktionen gehören (Herstellerbeschreibung aus der Pressemeldung):

T-LIN-System, das sicherstellt, dass die vom Benutzer empfundene Kraft zu 100% proportional zu der im Spiel ermittelten Kraft ist.

T-F.O.C.-Technologie, die es dem Motor ermöglicht, dynamisch und schnell auf die Anforderung nach einem erhöhten Drehmoment zu reagieren und gleichzeitig Leistungsabfälle zu reduzieren.

T-MCE, das als supereffizientes Kühlsystem die Linearität und Dynamik des leistungsstarken T-40VE-Motors aufrechthält.

T-TURBO-Netzteil, das konstante Leistung und eine massive Spitzenleistung von 400 Watt liefert.

Das offizielle GT-Lenkrad, das mit echtem Leder ummantelt ist und mit zwei Mini-Joysticks und vier in Gran Turismo Sport nativ erkannten On-the-Fly-Wahlschaltern, Differenzialbremseinstellung, Traktionskontrolle, Kraftstoff-Mapping und Drehmomentmanagement ausgestattet ist.

Günstig ist der Spaß allerdings nicht. Das komplette T-GT II (Servo-Base + Lenkrad + Pedale) kam zum unverbindlichen Preis von 749,99 Euro in den Handel. In Europa erfolgte der Launch am 23. Juni 2021.

