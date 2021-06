Indiana Jones: Bethesda bemühte sich bereits 2009 um einen neuen Indy-Titel

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von MachineGames derzeit an einem neuen "Indiana Jones"-Projekt für die Konsolen und den PC. Wie Bethesda Softworks' Todd Howard bestätigte, bemühte sich das Unternehmen bereits vor einigen Jahren um die Möglichkeit, ein neues "Indy"-Abenteuer entwickeln zu können.

"Indiana Jones": Der neue Titel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Anfang des Jahres kündigte Bethesda Softworks die laufenden Arbeiten an einem neuen „Indiana Jones“-Titel an, der sich bei den „Wolfenstein“-Machern von MachineGames in Entwicklung befindet.

Wie Bethesda Softworks‘ Executive-Producer Todd Howard in einem aktuellen Interview bestätigte, bemühte sich sein Unternehmen bereits vor einer ganze Weile um einen neuen „Indy“-Titel. Laut Howard wurde ein entsprechender Pitch bereits im Jahr 2009 eingereicht. Seinerzeit wandte er sich mit dem Pitch an Georges Lucas höchstpersönlich und suchte nach Mittel und Wegen, das Projekt realisieren zu können – damals leider vergebens.

Howard von der Arbeit von MachineGames begeistert

Weiter führte Howard aus, dass er die Arbeiten von MachineGames akribisch verfolgt und von dieser begeistert ist. „Ich denke, die Arbeit, die MachineGames geleistet hat… sie sind einfach phänomenal gute Entwickler und Erzähler von Geschichten. Als ich angefangen habe, mit ihnen darüber zu sprechen, passte es gut zusammen. Wir bekamen die Möglichkeit, mit Lucas und Disney darüber zu sprechen und sie waren super begeistert“, so Howard.

Und weiter: „Ich mag Indiana Jones wirklich sehr. Allerdings hätte ich nie gedacht, dass ich mal die Gelegenheit erhalten würde, ein Spiel zu produzieren. Davon werdet ihr in Zukunft noch mehr hören. Aber das Team von MachineGames ist das beste Team der Welt, um dieses Spiel zu realisieren. Denn sie machen einen phänomenalen Job.“

Wann das neue „Indiana Jones“-Projekt von MachineGames im Endeffekt erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Da kürzlich darauf hingewiesen wurde, dass sich der Titel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, werden wir uns aber wohl noch eine Weile gedulden müssen.

