Persona: Gesamtverkäufe und Zahlen zu Persona 5 Strikers und Royal

Die "Persona"-Reihe hat weltweit ihre Fans.

Atlus hat im Zuge des neusten Geschäftsberichtes aktualisierte Verkaufszahlen zur „Persona“-Reihe veröffentlicht. Die Spiele der Franchise wurden zusammen mehr als 15 Millionen Mal verkauft.

Zu den jüngsten Teilen wurden zudem separate Absatzzahlen herausgegeben. Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass „Persona 5 Strikers“ innerhalb kürzester Zeit 200.000 weitere Käufer mobilisieren konnte.

Die aktualisierten Verkaufszahlen lauten wie folgt:

Persona 5 Royal (PS4) – 1,8 Mio. Exemplare (im Juli 2020 1,4 Mio.)

Persona 5 Strikers (PS4, Switch, PC) – 1,5 Millionen Exemplare (im April 2021 1,3 Mio.)

Persona 4 Golden (PC) – 900.000 Exemplare (im Juli 2020 500.000)

Atlus merkte ebenfalls an, dass die Verkäufe in den nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Märkten die Erwartungen deutlich übertroffen haben und dass der Anteil der Verkäufe in Übersee weiterhin hoch ist.

Darauf aufbauend könnt ihr getrost davon ausgehen, dass ihr in Zukunft das eine oder andere neue „Persona“-Spiel sehen werdet.

„Persona 5 Strikers“ ist der jüngste Teil der Reihe. Darin begeben sich die Phantom Thieves auf eine neue Mission, um gegen die Korruption zu kämpfen, die Städte in ganz Japan überfällt. Aus einem Sommerurlaub mit guten Freunden wurde zügig ein Auftrag, den nur die Protagonisten erfüllen können. Allerdings versteckt sich hinter all den Vorfällen auch eine düstere Wahrheit, die den Helden nicht bewusst ist.

Mehr zu „Persona 5 Strikers“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

