Phil Spencer: Positiv für die Industrie – Oberhaupt der Xbox-Sparte verteidigt Studiokäufe

Phil Spencer, der Boss der Xbox-Sparte.

In der näheren Vergangenheit machten sowohl Microsoft als auch Sony Interactive Entertainment immer wieder mit Studiokäufen auf sich aufmerksam. Während Microsoft im vergangenen Sommer beispielsweise die 7,5 Milliarden schwere Übernahme von Bethesda Softworks verkündete, sicherte sich Sony Interactive Entertainment Studios wie Insomniac Games oder Housemarque.

Auch andere Branchengrößen wie Electronic Arts waren nicht untätig und übernahmen beispielsweise die Rennspielexperten von Codemasters. Während ein Teil der Spieler in dem Ganzen eine fragwürdige Entwicklung sieht und sich Sorgen um die Zukunft unabhängiger Studios beziehungsweise die kreative Vielfalt macht, sieht Microsofts Phil Spencer in der Übernahme von Studios vor allem Positives.

Spencer gratuliert zu kürzlich erfolgten Übernahmen

Spencer dazu: „Ich sehe, dass in der Branche über folgende Frage diskutiert wird: Nun, sind Akquisitionen eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Ich habe gesehen, dass Sony ein paar Akquisitionen angekündigt hat. Dazu möchte ich den Teams gratulieren. Ich kann nachvollziehen, dass in der Community darüber diskutiert wird, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, wenn Akquisitionen passieren.“

Zum Thema: Housemarque: Sony übernimmt die Returnal-Entwickler

Und weiter: „Eine Sache, die ich hier anmerken müsste, ist jedoch, dass die Gründung eines neuen Studios, die Gründung jedes kleinen Unternehmens eine sehr riskante Angelegenheit ist. Die Gründung eines Videospielstudios ist es noch mehr.“ Laut Spencer sei es daher schlichtweg kurzsichtig, Studios aufzufordern, sich nicht von einem größeren Unternehmen oder Publisher übernehmen zu lassen.

Übernahmen ein gesunder Teil der Industrie?

Spencer führte aus: „Das soll natürlich nicht bedeuten, dass jedes Team am Ende sein Studio verkaufen muss. Ich bin jedoch der Meinung, dass es ein natürlicher und gesunder Teil unserer Branche ist, dass bestimmte Teams ein Studio gründen werden. Viele von ihnen werden dabei scheitern. Wir wissen, dass die meisten kleinen Unternehmen scheitern, egal ob es sich um Videospiele oder irgendetwas anderes handelt.“

Zum Thema: Bluepoint Games: PlayStation Japan bestätigt versehentlich die Übernahme des Studios

„Aber diejenigen, die es schaffen […] an den Punkt zu gelangen, an dem sie einen echten Wert erschaffen, da werde ich immer gratulieren. Wenn Teams an den Punkt gelangen, an dem sie diesen Wert durch eine Übernahme oder einfach durch massiven unabhängigen Erfolg realisieren“, heißt es abschließend.

Wie seht ihr das Ganze? Stimmt ihr den Aussagen des Xbox-Oberhaupts zu? Oder seht ihr in den zunehmenden Übernahmen eine negative Entwicklung der Videospielindustrie? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: VGC

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Microsoft