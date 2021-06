PS Plus Juli 2021: Liste der neuen „Gratis Games“ für PS5 und PS4

PS Plus im Juli 2021: Sony hat in den Abendstunden verraten, welche "Gratis Games" euch im kommenden Monat erwarten. Einmal mehr sind drei Spiele dabei.

"A Plague Tale Innocence" ist im Juli dabei.

Im Juli können PlayStation Plus-Abonnenten weitere „Gratis Games“ in ihre Bibliothek packen. Und welche PS Plus-Spiele für den kommenden Monat ausgewählt wurden, gab Sony soeben bekannt.

Ohne Zusatzkosten herunterladen könnt ihr in wenigen Tagen die Spiele „A Plague Tale: Innocence“, „Call of Duty Black Ops 4“ und „WWE 2K Battlegrounds“. Nachfolgend einige Eckdaten zu den Neuzugängen.

PS Plus im Juli 2021

A Plague Tale Innocence (PS5)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 81

User-Score: 8.5

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Call of Duty Black Ops 4 (PS4)

Veröffentlicht im Oktober 2018

Metascore: 83

User-Score: 4.0

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Veröffentlicht im September 2020

Metascore: 60

User-Score: 5.3

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die Freischaltung der PS Plus-Spiele erfolgt in der Regel am ersten Dienstag eines neuen Monats. Im Fall des Juli-Angebotes ist es der 6. Juli 2021. Irgendwann zwischen 11 und 12 Uhr sollten die Titel im PlayStation Store zum Download bereitstehen. Wir werden euch gesondert darauf aufmerksam machen.

PS Plus-Spiele des laufenden Monats

Während die Juli-Games von PlayStation Plus noch einige Tage auf sich warten lassen, können weiterhin die Angebote des laufenden Monats geladen werden. Drei Spiele wurden freigeschaltet. Dabei handelt es sich um „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ (PS4), „Operation Tango“ (PS5) und „Star Wars: Squadrons“ (PS4). Was sie zu bieten haben, erfahrt ihr in diesem Artikel.

PS Plus im August 2021

Auch im August wird Sony weitere Plus-Games in die Instant Games Collection packen. Und wie gewohnt lassen sich die einzelnen Termine vorhersagen. Denn mit wenigen Ausnahmen werden die PlayStation Plus-Zugänge am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt traditionell am Mittwoch der Vorwoche. Davon ausgehend ergeben sich die folgenden Termine:

Tag der Enthüllung der PS Plus-Games für August 2021 am 28. Juli 2021

Freigeschaltet werden die neuen Spiele am 3. August 2021

Um die PlayStation Plus-Games ohne Zusatzkosten in die Instant Games Collection packen und dauerhaft spielen zu können, ist eine PS Plus-Mitgliedschaft vonnöten, die jenseits von Sales mit rund 60 Euro zu Buche schlägt.

Mehr zum Thema: Sony nennt Verkaufszahlen – Neue Zahlen zu PlayStation Plus & mehr

Im Gegenzug erwarten euch einige Vorteile. Dazu zählen die genannten Spiele, die monatlich freigeschaltet werden, besondere Rabatte, darunter die regelmäßigen Double Discounts, der Zugriff auf die Multiplayer-Modi von Spielen, besondere Aktionen wie Betas und der Cloud-Speicher, der euch eure Speicherdaten sichern lässt. Mehr zu PlayStation Plus haben wir in der verlinkten Themen-Übersicht aufgelistet.

