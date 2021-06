Silent Hill: Partnerschaft zwischen Konami & Bloober Team befeuert die Gerüchte

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die polnischen Entwickler von Bloober Team an einem nicht näher konkretisierten "Silent Hill"-Projekt arbeiten könnten. Eine strategische Partnerschaft mit dem Publisher Konami heizt die Spekulationen an.

Arbeitet Bloober Team an einem neuen "Silent Hill"?

Schon seit einer ganzen Weile machen Gerüchte die Runde, die besagen, dass die „Silent Hill“-Reihe mit gleich zwei neuen Projekten zurückkehren soll.

Einer der beiden Titel befindet sich den unbestätigten Gerüchten zufolge beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team in Arbeit, das sich in den vergangenen Jahren mit Horror-Titeln wie „Layers of Fear“, „Blair Witch“ oder „The Medium“ einen Namen machte. Befeuert werden die Spekulationen um das neue „Silent Hill“ aus dem Hause Bloober Team von der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit dem japanischen Publisher Konami.

Entwickler sehen sich in der Weltspitze angekommen

In weit die Partnerschaft zwischen Bloober Team und Konami in der Tat auf ein neues „Silent Hill“ hindeuten könnte, bleibt allerdings abzuwarten, da die offiziellen Stellungnahmen im Rahmen der heutigen Ankündigung bewusst wage gehalten wurden. Piotr Babieno, der Präsident von Bloober Team, spricht beispielsweise von einem „historischen Tag“ für sein Studio, das nun „endlich in der Weltspitze der Entwickler angekommen ist“.

Hideki Hayakawa, seines Zeichens Representative-Director und Preäident Konami Digital Entertainment, führte aus: „Wir bieten einzigartige Unterhaltungsinhalte und Möglichkeiten, diese durch den Einsatz von Informationstechnologie zu genießen. In der digitalen Unterhaltungsindustrie werden in Zukunft erhebliche Veränderungen im Geschäftsumfeld erwartet. Wir freuen uns darauf, die Eigenschaften und Stärken von Bloober Team und unseren jeweiligen Stärken zu vereinen, um qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen.“

Wir halten euch über die weitere Entwicklung natürlich auf dem Laufenden.

