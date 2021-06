The Last Oricru: Erstes Gameplay zum Next-Gen-Rollenspiel enthüllt

Das Entwicklerstudio GoldKnights hat ein erstes Gameplay-Video zu dem kommenden Action-Rollenspiel "The Last Oricru" enthüllt. Das Spiel wird im nächsten Jahr für Next-Gen-Konsolen und PC erscheinen.

Die Verantwortlichen von Prime Matter und GoldKnights haben ein erstes Gameplay-Video zu dem Action-Rollenspiel „The Last Oricru“ veröffentlicht. Die Spieler soll einen Mix aus Science-Fiction und Mittelalter geboten bekommen, wenn sie die Welt von Wardenia besuchen.

Ein Abenteuer in Wardenia

In der Rolle von Silver, der auf dem mysteriösen Planeten „Schiffbruch“ erlitten hat, wurde plötzlich aus seiner Kryokammer geweckt. Allerdings wird sich erst noch zeigen, welche Bürde Silver zu tragen hat. Auch das Geheimnis des Planeten sowie Silvers Rolle in dem Spiel der Macht werden noch aufgedeckt. Die Spieler werden durch ihre Entscheidungen und Handlungen den Ausgang von „The Last Oricru“ direkt beeinflussen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „The Last Oricru ist ein Action-Rollenspiel mit einer starken Betonung auf dynamischem Storytelling und Spielerentscheidungen. Der Spieler erwacht in der lebhaften Sci-Fi/Mittelalter-Welt von Wardenia und findet sich inmitten eines massiven Bürgerkriegs um die Vorherrschaft auf dem Planeten wieder. Harte Kämpfe, massive Auseinandersetzungen und eine dunkle Verschwörung überschatten die einst so friedliche Welt.“

„The Last Oricru“ wird im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC (via Steam) erscheinen. Hier ist erst einmal das erste Gameplay-Video zu dem Action-Rollenspiel:

