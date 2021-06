Youtubers Life 2: Nachfolger im ausführlichen Gameplay-Video vorgestellt

Mit "Youtubers Life 2" geht die Influencer-Simulation noch in diesem Jahr in ihre nächste Runde. Was spielerisch geboten wird, verrät das frisch veröffentlichte umfangreiche Gameplay-Video, das euch den Nachfolger ausführlich vorstellt.

"Youtubers Life 2" erscheint 2021.

Im April dieses Jahres kündigten Raiser Games und die Entwickler von U-Play Online mit „Youtubers Life 2“ den offiziellen Nachfolger zur Influencer-Simulation an.

Genau wie es bereits im ersten Teil der Fall war, steht ihr auch dieses Mal vor der Aufgabe, euch eine Karriere als Youtuber aufzubauen, hochwertige Videos zu produzieren und exklusive Partnerschaften an Land zu ziehen. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was spielerisch auf euch zukommt, veröffentlichten die Macher von U-Play Online einen rund achtminütiges Gameplay-Video, in dem ausführlich auf die spielerische Umsetzung von „Youtubers Life 2“ eingegangen wird.

Neue Features sorgen für frischen Wind

„Youtubers Life 2“ wird in diesem Jahr für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erscheinen und laut offiziellen Angaben mit neuen Features für frischen Wind sorgen. Versprochen werden unter anderem neue Social-Media-Kanäle, Orte, Inhalte, anpassbare Optionen, Funktionen oder Quests, mit denen ihr wiederum exklusive Belohnungen freischalten könnt.

Zum Thema: Youtubers Life 2: Nachfolger zur Influencer-Simulation angekündigt – Trailer & Details

Gleichzeitig nutzt ihr eure Influencer-Karriere, um Geld zu verdienen, das ihr in bessere Ausrüstung investiert. In welche Richtung sich eure Karriere in „Youtubers Life 2“ bewegen wird, bleibt euch überlassen. Die Möglichkeiten reichen von Let’s Plays über improvisierte Streams bis hin zu professionellen Reviews.

