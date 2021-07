Deathloop: Darum erscheint der Zeitschleifen-Shooter nicht für PS4 & Xbox One

"Deathloop" erscheint im September 2021 für den PC und die PS5.

Nach einer weiteren Verschiebung ist Arkanes interessanter Shooter „Deathloop“ nun für eine Veröffentlichung im Sommer dieses Jahres vorgesehen.

Bekanntermaßen erscheint „Deathloop“ zunächst für den PC sowie die PlayStation 5 und zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Xbox Series X/S. Die beiden Last-Gen-Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One hingegen werden leer ausgehen. Eine Entscheidung, die laut den verantwortlichen Entwicklern der Arkane Studios bewusst getroffen wurde. Doch aus welchem Grund?

Kreative Vision auf den alten Konsolen nicht realisierbar

Wie Dinga Bakaba, der verantwortliche Game-Director hinter „Deathloop“, im Gespräch mit dem Play Magazin verriet, ist die Entscheidung, auf einen Xbox One- und PlayStation 4-Release zu verzichten, auf die Hardware-Leistung der alten Konsolen zurückzuführen. Auf der Xbox One und der PlayStation 4 sei es schlichtweg nicht möglich, „Deathloop“ in der gewünschte Vision zu realisieren.

„Ich glaube nicht, dass wir unsere Ambitionen bei diesem Spiel ohne den Wechsel auf die nächste Generation hätten realisieren können“, so Bakaba, der gleichzeitig darauf hinwies, dass dank der Leistung der neuen Hardware-Generation alle geplanten Inhalte und Features umgesetzt werden konnten.

„Deathloop“ wird am 14. September 2021 für den PC sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und laut offiziellen Angaben mit einer innovativen Zeitschleifen-Mechanik punkten. Ihr schlüpft in die Rolle des Protagonisten Colt, der sich in einem tödlichen Spiel wiederfindet und sich aus diesem lediglich befreien kann, wenn es ihm innerhalb von 24 Stunden gelingen sollte, eine vorgegebene Anzahl an Zielen auszuschalten. Scheitert er, beginnt der tödliche Kreislauf von vorne.

