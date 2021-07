Diablo 4: Artwork, Zwischensequenzen und Anpassungsmöglichkeiten im Detail

Einen Termin gibt es für "Diablo 4" noch nicht.

Blizzard Entertainment hat auf der offiziellen Seite das neuste Quartals-Update zu „Diablo 4“ veröffentlicht. In der neuen Ausgabe widmet sich das Unternehmen der Erschaffung der Charaktere und Umgebungen, wobei das allgemeine Artwork eine zentrale Rolle spielt. Es sei der „Dreh- und Angelpunkt“ der „Diablo“-Reihe.

Wirklich tiefgreifende Details bietet das Quartals-Update nicht. Doch einige Informationen zu dem, was euch erwartet, lassen sich den Worten durchaus entnehmen. So verweist der Art Director John Mueller unter anderem darauf, dass die „Detailgenauigkeit und die Texturen von Haut, Kleidung, Haar, Fell, Metall und Spiegelungen in den Augen stark verbessert“ wurden. Auch kleine Schweißtropfen sind offenbar erkennbar.

Zwischensequenzen nicht immer vorgefertigt

Ein weiterer Vorteil von „Diablo 4“ sei es, dass die meisten der Zwischensequenzen in der Engine erzeugt werden und die Charaktermodelle so reflektieren, wie sie in dem Moment aussehen. In vorherigen Teilen waren diese Sequenzen vorgefertigt.

„Solche packenden Momente aus der Feder des Blizzard Animation-Teams wird es natürlich immer noch geben. Aber die Änderung heißt, dass ihr jetzt auch euren angepassten Charakter mit eurer aktuellen Ausrüstung in diesen Sequenzen sehen werdet“, so Mueller weiter.

Der Lead Charakter Artist Arnaud Kotelnikoff hebt im neuen Quartals-Update zu „Diablo 4“ wiederum die Anpassungsmöglichkeiten hervor. Sie seien detaillierter als je zuvor. Ihr könnt viele Aspekte eures Charakters abändern, darunter die Frisur, die Gesichtsbehaarung (Bart und Augenbrauen), Schmuck (Nasenpiercings oder Ohrringe), Schminke und Markierungen wie Tattoos oder Körperbemalung.

„Außerdem könnt ihr beim Hautton, bei den Augen, den Haaren und den Körperbemalungen die Farbtöne ändern. Manche dieser Elemente sind je nach Klasse verschieden, damit sie sich voneinander abheben. Viele wird es aber klassenübergreifend geben, damit ihr nach Herzenslust kombinieren könnt“, so der Artist weiter. Im unten verlinkten Update seht ihr einige Bilder.

Auch jedes Rüstungsteil kann gefärbt werden. Als Beispiele wurden Helme, Brustschutz, Handschuhe, Beinschutz und Stiefel genannt. Ihr könnt jedem Teil eine andere Farbe verpassen oder alle mit der gleichen Palette einfärben. Gelöst werden musste dabei das Problem mit den unterschiedlichen Materialen. „Unsere Lösung für dieses Problem war, dass wir den Rüstungsteilen Werte zugewiesen haben, die das Material identifizieren.“

Im neusten Quartals-Update werden viele weitere Aspekte von „Diablo 4“ angesprochen. Auf der offiziellen Seite könnt ihr euch durch den reichlich bebilderten Text wühlen.

