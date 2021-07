Mortal Kombat Legends: Trailer zum neuen Zeichentrickfilm veröffentlicht

Nachdem vor wenigen Wochen ein neuer Zeichentrickfilm zum Franchise bestätigt wurde, veröffentlichten die Macher nun einen ersten blutigen Trailer zu "Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms".

Nachdem vor gut zwei Wochen ein neuer Zeichentrickfilm zum blutigen Prügelspiel-Franchise angekündigt wurde, erschien nun der erste Trailer zu „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ (via IGN). Das Video könnt ihr euch weiter unten im Artikel ansehen.

Mortal Kombat Legends: Turnier soll über das Schicksal allen Lebens entscheiden

Der kommende Film setzt die Handlung seines Vorgängers, „Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge“ fort und schickt entsprechend einige bekannte Figuren wie Johnny Cage und Sonya Blade zurück in den Kampf. Diesmal steht nichts geringeres als das Schicksal allen Lebens in allen Welten auf dem Spiel. Um zu bestimmen, wer überleben darf, soll ein großes Kampfsportturnier, das Mortal Kombat, ausgetragen werden.

Für „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ werden diverse Stars des vorherigen Films zurückkehren, um ihren Charakteren erneut ihre Stimmen zu leihen. Hierzu zählen beispielsweise Joel McHale („Community“) als Johnny Cage sowie Jennifer Carpenter („Dexter“) als Sonya Blade. Zu den weiteren Sprechern zählen:

Artt Butler as Shang Tsung & Cyrax

Dave B. Mitchell als Raiden, Kintaro & Sektor

Fred Tatasciore als Shao Kahn

Grey Griffin als Kitana, Satoshi Hasashi & Mileena

Ikè Amadi als Jax Briggs & One Being

Jordan Rodrigues als Liu Kang

Patrick Seitz als Hanzo Hasashi/Scorpion

Robin Atkin Downes als Shinnok & Reiko

Bayardo De Murguia als Sub-Zero/Kuai Liang

Debra Wilson als D’Vorah

Emily O’Brien als Jade

Matt Yang King als Kung Lao

Matthew Mercer als Stryker & Smoke

Paul Nakauchi als Lin Kuei Grandmaster

Regie bei der mit einem R-Rating versehenen Videospiel-Adaption führt Ethan Spaulding („Batman: Assault on Arkham“), während Jeremy Adams („Supernatural“) für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Rick Morales und Jim Krieg sind als Produzenten an Bord. Sam Register ist als Executive Producer dabei und Ed Boon, einer der „Mortal Kombat“-Schöpfer, begleitet die Produktion als kreativer Berater.

„Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“ erscheint in den USA am 31. August 2021 auf 4K-Blu-ray, Blu-ray und Digital im Handel. Ob der Animationsfilm auch hierzulande veröffentlicht werden wird, ist noch unbekannt.

Was ist eure Meinung zum ersten „Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms“-Trailer?

