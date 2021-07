Scarlet Nexus: Wer hat die Nase vorne? PS5 vs. Xbox Series X im Performance-Check

Wenige Tage nach dem Release für die Konsolen der neuen Generation stellt sich das Action-Rollenspiel "Scarlet Nexus" der ausführlichen Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry. In dieser wird unter anderem der Frage nachgegangen, ob de Xbox Series X oder die PlayStation 5 technisch die Nase vorne hat.

"Scarlet Nexus" ist ab sofort erhältlich.

Vor wenigen Tagen wurde das von Bandai Namco Entertainment entwickelte und vertriebene Action-Rollenspiel „Scarlet Nexus“ für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Versorgt wurden unter anderem die beiden New-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X. Im Rahmen einer aktuellen Performance-Analyse nahmen sich die Redakteure von Digital Foundry der Next-Generation-Fassung von „Scarlet Nexus“ an und fanden heraus, dass diese sowohl auf der PlayStation 5 als auch der Xbox Series X eine dynamische 4K-Auflösung bietet, die in seltenen Fällen auf bis zu 1440p absinken kann.

Framerate-Drops treten auf der PlayStation 5 seltener auf

Mit der dynamischen 4K-Auflösung sollte eigentlich dafür gesorgt werden, dass „Scarlet Nexus“ auf den Konsolen der neuen Generation in flüssigen 60 Bildern die Sekunde dargestellt werden kann. In einer stabilen Form wird dieses Ziel allerdings nicht erreicht, da die Framerate vor allem in den Zwischensequenzen und besonders effektlastigen Kämpfen gerne einmal um ein paar FPS einbricht.

Des Weiteren geht aus der Performance-Analyse von Digital Foundry hervor, dass die Framerate-Drops auf der PlayStation 5 etwas seltener auftreten als auf der Xbox Series X. Daraus resultiert, dass es sich bei der PS5-Version von „Scarlet Nexus“ nach dem aktuellen Stand der Dinge um die performancetechnisch beste Fassung des Spiels handelt.

Weitere Details zu diesem Thema entnehmt ihr dem folgenden Video.

