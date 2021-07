Sony: Übernahme eines weiteren Studios angekündigt

Nixxes gehört fortan zu Sony.

Sony Interactive Entertainment (SIE) hat das niederländische Entwicklungsstudio Nixxes Software übernommen. Das in Utrecht ansässige Unternehmen wurde 1999 gegründet und gilt als PC-Portierungsspezialist. Die Entwickler arbeiteten in der Vergangenheit an mehreren Square Enix-Games, darunter „Tomb Raider“, „Deus Ex“, „Hitman“, „Thief“ und „Legacy of Kain“. Zuletzt werkelte das Studio an Crystal Dynamics „Marvel’s Avengers“.

Hochqualitative Kapazitäten

Der heutigen Pressemeldung zufolge wird Nixxes „der PlayStation Studios Technology, Creative & Services Group beitreten, um den PlayStation Studios hochqualitative interne technische und Entwicklungskapazitäten zur Verfügung zu stellen“.

PlayStation Studios-Chef Hermen Hulst betonte zur Übernahme: „Ich schätze Nixxes sehr und freue mich, dass dieses sehr erfahrene Team Teil der Weltklasse-Entwicklergemeinschaft bei SIE wird. Sie haben eine Leidenschaft für die Verbesserung von Spielen und für die Bereitstellung der bestmöglichen Erfahrung für Gamer. Nixxes wird eine große Bereicherung für alle in den PlayStation Studios sein und unseren Teams helfen, sich auf ihr wichtigstes Ziel zu konzentrieren, nämlich einzigartige PlayStation-Inhalte in bestmöglicher Qualität zu entwickeln.“

Zum Thema: Hermen Hulst betont, es gibt kein Wettrüsten gegen Microsoft

Jurjen Katsman, Nixxes-Gründer und Senior Director of Development, kommentierte den Deal wie folgt: „Wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen und sind begeistert, unser technisches und Entwicklungs-Know-how in ein IP-Powerhouse wie PlayStation Studios einzubringen. Wir freuen uns darauf, mit einigen der talentiertesten Teams der Branche zusammenzuarbeiten, um den PlayStation-Fans ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis zu bieten.“

Sony gibt Gas

Nachdem in den vergangenen Monaten vor allem Microsoft mit Übernahmen auf sich aufmerksam machte, scheint auch Sony verstärkt zu investieren. Anfang dieser Woche gab das Unternehmen die Übernahme des „Returnal“-Entwicklers Housemarque bekannt. Und über den japanischen Twitter-Account von PlayStation wurde offenbar versehentlich die Nachricht verbreitet, dass das Unternehmen den „Demon’s Souls“-Entwickler Bluepoint Games in den eigenen Besitz bringen konnte. Die Ankündigung des Deals steht noch aus.

Auch Insomniac Games gehört seit einiger Zeit zu Sony. Der Kauf wurde Ende 2019 bestätigt. Gleiches gilt für Audiokinetic. Die Crunchyroll-Übernahme befindet sich hingegen noch in der Schwebe.

Weitere Meldungen rund um Sony:

In einer Stellungnahme gab Sony bekannt, dass man bei der Übernahme von Studios sehr wählerisch sei. „Es sind sehr, sehr gezielte Akquisitionen von Teams, die wir gut kennen“, so Hulst. Weitere Käufe dürften in absehbarer Zeit folgen. Schon im Februar betonte das Unternehmen, dass man die Gewinne investieren möchte.

Die Investitionen beschränken sich nicht nur auf Übernahmen. Ergänzend besitzt Sony Anteile an verschiedenen Unternehmen der Branche, darunter Discord und Epic Games. Eine vollständige Liste der Sony-Übernahmen und Beteiligungen findet ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nixxes Software