Spider-Man Miles Morales: PS5-Update 1.10 steht bereit – Die Optimierungen im Detail

"Spider-Man: Miles Morales" ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Zu den Launch-Titeln der PlayStation 5 gehörte unter anderem der Action-Titel „Spider-Man: Miles Morales“, der bei den Entwicklern von Insomniac Games entstand.

Wie das Studio bekannt gab, steht zur PlayStation 5-Version von „Spider-Man: Miles Morales“ ab sofort ein neues Update bereit. Dieses hebt das Superhelden-Abenteuer auf die Version 1.10 und nimmt kleinere Optimierungen an der allgemeinen Performance und der technischen Umsetzung vor.

Zum Thema: Spider-Man Miles Morales: Update 1.09 liefert einen neuen Anzug und mehr

Welche Neuerungen und Verbesserungen im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Das PS5-Update 1.10 im Detail

Allgemeine Stabilitätskorrekturen und Performance-Verbesserungen

Verbesserungen der Raytracing-Reflexionsqualität im Performance RT-Grafikmodus

Behebung eines Problems mit Bewegungsunschärfe bei bestimmten Fußgängern

„Spider-Man: Miles Morales“ ist für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und rückt den namensgebenden Protagonisten in den Mittelpunkt, der zunächst vor der Aufgabe steht, sich in New York ein neues Leben aufzubauen.

Als sich New York mit einer düsteren Bedrohung konfrontiert sieht, bleibt Miles allerdings nichts anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu stellen und Gebrauch von seinen übermenschlichen Fähigkeiten zu machen, um seine Feinde mit diesen in die Schranken zu weisen.

Quelle: Support Insomniac Games

