EA Play Live: Mit Dragon Age und Mass Effect? Statement von BioWare

Das neue "Dragon Age" lässt offenbar noch eine Weile auf sich warten.

Electronic Arts macht im Zuge von EA Play Live in wenigen Wochen auf die neusten Spiele des Unternehmens aufmerksam. Zuvor wird eine Pre-Event-Showcase-Reihe gestartet, zu der ihr in unserem News-Stream weitere Einzelheiten findet.

Bei der Ankündigung von EA Play Live und der Pre-Shows glänzten zwei große Namen durch Abwesenheit. So wurden weder „Mass Effect“ und „Dragon Age“ erwähnt, was die Befürchtung aufkommen ließ, dass wir wir im Juli zumindest im Zuge der geplanten Events nichts von diesen Marken hören werden.

Und tatsächlich: In einem kurzen Statement macht BioWare darauf aufmerksam, dass es beim anstehenden Event keine Neuigkeiten zu den Spielen der „Mass Effect“- und „Dragon Age“-Reihen geben wird.

„Wir arbeiten hart an der Entwicklung der nächsten Dragon Age- und Mass Effect-Spiele und haben einige aufregende Dinge für Star Wars: The Old Republic in petto“, so BioWare, bevor betont wurde, dass man auf der EA Play Live „nichts“ davon zeigen werde.

We’re hard at work creating the next @dragonage and @masseffect games and have some exciting stuff coming to @SWTOR this year. While we won’t be showing anything at EA Play Live, be sure to check out our SWTOR Livestream at 12PM PT today for info on what’s to come!

— BioWare (@bioware) July 1, 2021