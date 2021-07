Mortal Kombat 11: DLC-Support wurde nach zwei Jahren eingestellt

Im April 2019 veröffentlichten Warner Bros. Interactive Entertainment und das verantwortliche Entwicklerstudio NetherRealm Studios das Kampfspiel „Mortal Kombat 11“ für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC, ehe auch Umsetzungen für die Nintendo Switch, Google Stadia, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S folgten.

In den zwei Jahren haben die Entwickler auch mehrere DLC-Charaktere nachgereicht. Insgesamt konnte man 12 weitere Charaktere erhalten, die in zwei Kombat Packs und einer umfangreichen Erweiterung namens „Aftermath“ enthalten waren. Allerdings haben die Entwickler nun bestätigt, dass die Spieler mit keinen weiteren Inhalten rechnen sollten.

Via Twitter heißt es: „NetherRealm fokussiert sich nun auf ihr nächstes Projekt und nach mehr als zwei Jahren an Support für Mortal Kombat 11 sind die DLCs für das Spiel, inklusive Charakteren, zu einem Ende gekommen.“

Da der Zyklus des Kampfspiels beendet wurde, kann man gespannt sein, was NetherRealm in der nächsten Zeit ankündigen wird. Dementsprechend kann man spekulieren, ob das Entwicklerstudio an „Mortal Kombat 12“, „Injustice 3“ oder einer komplett neuen Marke arbeitet. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.

— Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021