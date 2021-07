Beyond Good and Evil 2: Neues Lebenszeichen und weiteres Projekt der Entwickler

Der eine oder andere Spieler dürfte langsam daran zweifeln, dass "Beyond Good and Evil 2" jemals veröffentlicht wird. Doch tatsächlich ist das Spiel in Arbeit, neben einem zweiten Projekt.

Irgendwann soll der Titel erscheinen.

Nach vorangegangenen Gerüchten sorgte Ubisoft im Jahr 2017 für die Ankündigung von „Beyond Good and Evil 2“. Doch abgesehen von einigen kleineren Info-Häppchen und ein paar CG-Trailern wurde in der Vergangenheit nicht wirklich viel vom Spiel in den Umlauf gebracht. Darauf aufbauend ist davon auszugehen, dass der Launch von „Beyond Good and Evil 2“ nicht in absehbarer Zeit erfolgen wird.

Zweites Projekt in Arbeit

Doch nach wie vor wird an der Neuentwicklung gearbeitet. Und nicht nur das. Auch an einem zweiten Projekt sind die zuständigen Entwickler von Ubisoft Montpellier beteiligt. Das lässt sich einem Eintrag auf LinkedIn entnehmen, der besagt, dass Leute gesucht werden, die dem Studio bei der Arbeit an „Beyond Good and Evil 2“ helfen – aber auch an einem zweiten Spiel, das derzeit noch nicht angekündigt ist.

Was das für das Langzeitprojekt bedeutet, ist nicht bekannt. Aber immerhin: Ubisoft-CEO Yves Guillemot betonte Ende des vergangenen Jahres, dass die Entwicklung von „Beyond Good and Evil 2“ gut voranschreitet.

Weiteres Lebenszeichen

Auch an anderer Stelle kam das Spiel ins Gespräch. So brachte Ubisoft auf den niederländischen und belgischen Twitter-Accounts am vergangenen Freitag anlässlich des Ufo World Days jeweils eine Grafik in den Umlauf, die ein Raumschiff aus „Beyond Good and Evil 2“ über den Städten Gent und Amsterdam zeigen. Die entsprechenden Tweets könnt ihr euch nachfolgend anschauen:

It is #WorldUFODay! 👽 A very strange spaceship has been spotted flying over Ghent. It can’t be? 🙉

#BGE2 pic.twitter.com/WvT64flWqI — Ubisoft Belgium (@ubisoftbe) July 2, 2021

Het is #WereldUFODag! 👽 Een heel interessant ruimteschip vliegt over Amsterdam. Het zal toch niet? 🙉

#BGE2 pic.twitter.com/q2E0t5VVMN — Ubisoft Nederland (@UbisoftNL) July 2, 2021

Auch die beiden Tweets geben keinen Hinweis darauf, wann der Ubisoft-Titel veröffentlicht wird. Allerdings möchte der Publisher die Marke offenbar im Gespräch halten.

Mehr zu Beyond Good and Evil 2:

Fest steht zumindest: Mit „Beyond Good and Evil 2“ erwartet euch ein Prequel zum Action-Adventure „Beyond Good & Evil“ aus dem Jahr 2003. Ubisoft verspricht eine MMO-Erfahrung mit einer geteilten Welt. In einer riesigen Galaxie schlüpft ihr im Verlauf in die Rolle von Space-Piraten.

