Dragon Age 4: Bioware macht große Fortschritte – Neues Artwork zum Rollenspiel

"Dragon Age 4" macht laut offiziellen Angaben große Fortschritte.

Mit „EA Play 2021“ veranstaltet in diesem Monat auch Electronic Arts ein eigenes Digital-Event, auf dem verschiedene kommende Titel präsentiert werden.

Während mittlerweile als sicher gilt, dass wir uns auf ein Comeback der „Dead Space“-Reihe freuen dürfen, gaben die Entwickler von Bioware vor wenigen Tagen bekannt, dass das Studio das „EA Play“-Event in diesem Jahr auslassen wird. Oder anders ausgedrückt: Weder zum neuen „Mass Effect“-Projekt noch zum Ende 2018 angekündigten Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age 4“ wird es im Rahmen des besagten Events etwas zu sehen geben.

Quasi als kleines Trostpflaster stellten die Entwickler von Bioware zum einen ein frisches Artwork zu „Dragon Age 4“ bereit. Darüber hinaus lieferte uns Christian Dailey, der Studioleiter von BioWare Austin, ein Status-Update zum ambitionierten Fantasy-Abenteuer und ließ verlauten, dass „Dragon Age 4“ hinter den Kulissen große Fortschritte macht.

Wann mit der offiziellen Enthüllung des Rollenspiels zu rechnen ist, ließ sich Dailey aber nicht entlocken. Stattdessen hieß es nur: „Hallo Freunde. Entschuldigt, dass es in diesem Jahr keine Neuigkeiten auf EA Play geben wird. Aber bitte wisst, dass das Team mit viel Schwung an der Sache arbeitet und großartige Fortschritte macht. Wir freuen uns darauf, mehr davon zu zeigen, wenn die Zeit dafür reif ist.“

„Dragon Age 4“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S. Ob auch die alten Konsolen in Form der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One versorgt werden, bleibt abzuwarten.

Hi Friends – sorry for no EA Play news this year but please know that the team is heads down with a lot of momentum and making great progress. We are excited to share more when the time is right. Please stay safe and have a great weekend! @SerGoldman @dragonage pic.twitter.com/eveXFbJtgY

— Christian Dailey (@ChristianDailey) July 2, 2021